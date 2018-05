Outside Duo en la Alianza Francesa

Si sos amante de la música celta tenés que hacer un espacio en tu agenda para disfrutar mañana viernes de un maratón musical con la presentación de Outside Duo, donde las travesuras y el humor tienen cita a las 7:30 p.m. en la Alianza Francesa (AF).

Los músicos Antoine Solmiac y Julien Grignon, originarios de Francia, desde los diez años de edad comenzaron a caminar juntos en los escenarios y, en esta ocasión, para fascinar a los nicaragüenses prometen un espectáculo original con el violín detrás de la cabeza, los magistrales solos de guitarra y el buen ritmo de sus composiciones pop con sonidos celtas.

Gamma, la promesa de la trova nica

“Un dúo muy talentoso que toca de forma increíble, ‘con una técnica’ y que te dejará sin voz y una energía que te dará ganas de bailar. ¡No faltes en este evento único!”, compartió la AF en la red social Facebook.

Música, canciones, actuaciones y energía no faltará en The Celtic Two-Men-Show. Solmiac con el violín y Grignon en la guitarra, ambos también cantantes, integraron juntos diversas agrupaciones hasta que decidieron unirse y formar Outside Dúo.

Discografía

En 2011 es lanzado el primer álbum “Route”, en este Outside Duo transporta a sus oyentes a un viaje entre Gran Bretaña y París y cuenta diversas anécdotas del grupo.

“Just Playing” (2013) es el nombre de su segundo y más conocido disco, el cual fue ganador del XI Grand Prix du Disque du Télégramme. “Just Playing” te invita a viajar en un universo acústico con semejanzas entre Coldplay, Simon & Garfunkel o The Corrs.

Todo listo para Crazy Town

En 2015, los músicos estrenan su primer CD DVD en vivo y trabajan en su cuarta producción discográfica.

Outside Duo se ha presentado en diversos países de Europa y ahora en su visita por Centroamérica ya ha compartido su talento con Panamá y Honduras.

Toma nota

La cita es mañana en la Alianza Francesa. La entrada tiene un costo de 150 córdobas en preventa y 200 el día del evento.