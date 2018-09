Sonidos para relajar mente y cuerpo

En su cuenta de Soundcloud, la plataforma digital para compartir música, Alejandro Álvarez tiene más de 20 producciones, algunas compartidas y otras propias; por ejemplo, “Que se rinda tu madre”, nacida bajo el contexto de las protestas en el país.

De hecho, de la situación de las manifestaciones contra el Gobierno nació su más reciente proyecto musical “Beats para la salud mental”, en el que se desprenden temas como “Aire”, “Descansa”, “Puente”, entre otros. Como la crisis sociopolítica también ha afectado emocionalmente a las personas, es donde aquí donde comenzó la función de su propuesta.

¿Cómo nace la idea de publicar “Beats” para tu salud mental?

Sentía la necesidad de escribir canciones sobre lo que estaba pasando en el país. Entre los dos primeros meses escribí y grabé una canción expresando mi enojo hacia la violencia que vivíamos diario en esos momentos. Cada vez que agarraba mi guitarra, lo único que salía de mí era enojo o tristeza, a tal punto que ya no me dejaba escribir o tocar bien.

Decidí poner la guitarra abajo y tratar de componer algo que pudiera ayudarme a librarme de esos sentimientos por un par de minutos, algo que necesitaba. Comencé a experimentar y descubrir la música “lofi” o “chillhop”, cuyo propósito de ese género era precisamente ese, descansar, relajarme de una manera nueva, con ritmos, sonidos ambientales y “samples” de todo tipo. El resultado final fue una música nostálgica pero relajante. Entonces, pensé que no solo a mí me serviría, por lo que decidí compartirla con quienes la necesitaran para desconectarse por un par de minutos.

Me contabas que a vos también te ayudó. ¿Qué situación estabas atravesando emocionalmente?

Me ayudó bastante no solo escuchar ese tipo de música, sino hacerla. Fue un descanso de la sensación que me provocaba agarrar mi guitarra y estar bloqueado por sentimientos negativos. Con tanta información fuerte que nos llega día a día, uno se puede saturar. Me sentía enojado, triste y muy desmotivado al igual que muchas personas. Hacer esta música fue una manera de resetear mi mente para poder seguir enfrentando todo lo que sucedía y sigue pasando en el país.

Con este proyecto, ¿qué aporte considerás que le das a la sociedad?

Sentía que necesitábamos algo que nos ayudara a relajarnos por unos momentos. Los nicaragüenses estamos recibiendo mucho daño emocional, tenemos que cuidarnos más. Como músico y estudiante de Sicología, pensé que lo menos que podía hacer es tratar de hacer música que motivara a las personas a ponerle atención a su salud mental en estos momentos. Espero que a alguien le ayude a descansar de tantos pensamientos y sentimientos pesados, para poder seguir adelante.

Sobre el proceso, ¿cómo fue la producción de estos tracks?

Fue bastante rápido y natural. No la quería pensar mucho. Al estar escuchando artistas como Bill Evans tocando piano, había acordes y líneas de piano que inmediatamente me imaginaba un ritmo sobre ellos. Me ponía a experimentar con ritmos sobre esa línea que escuché, dando como resultado un ritmo que te jala para atrás, un ritmo que puede hacer mover tu cabeza pero al mismo tiempo llevar las cosas con calma. Combinaba ese proceso con sonidos ambientales como lluvia, pájaros que grabé desde mi ventana, agua y hasta llaves de mi casa usadas como un instrumento percusivo. Incluso, pude grabar guitarras en varias pistas, me sentía bien haciéndolo sin el compromiso de poner una emoción como el enojo o tristeza en ellas.

¿Existe la posibilidad que las personas puedan descargar los temas?

Si, por ahora pueden escucharlas y descargarlas en mi página de SoundCloud (www.soundcloud.com/alex_alvarez). Planeo subirlas a Spotify y buscar otras formas donde puedan descargarlas de una manera fácil.

¿En qué momentos del día recomendás escuchar los temas?

No hay un momento específico. En general cuando se sientan mentalmente cansados, es un buen momento. Son solo 20 minutos, pueden escucharlo en un descanso en el trabajo, antes de dormir, en la mañana, etc. Preferiblemente con audífonos.

El proyecto dice “VOL. 1”… ¿Podemos esperar un “VOL. 2”?

Sí, está en mis planes. El concepto del “Vol. 1” es de replicar la sensación de estar reproduciendo un vinilo (disco de acetato), por eso se escucha ese sonido cálido y el ruido que los caracteriza a lo largo de las canciones. El “Vol.2” va a seguir estos mismos principios para tratar de sumergir más a la persona que lo escuche con atención.

Sobre Alex

Desde que comenzó a tocar guitarra, siempre se ha guiado por géneros como el blues, funk y música experimental. El artista asegura que nunca ha cerrado su mente en un solo género. “He tocado en bandas, como Grios, Espiral y Momotombo. Aparte de eso, he trabajado como músico de sesión, teniendo la oportunidad de grabar para artistas que he admirado mucho, como Katia Cardenal, discos recopilatorios, algunos proyectos personales, etc.”, cuenta Alex.