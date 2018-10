¡A leer se ha dicho!

Más de 500 libros ha leído Jonathan Aguirre a sus 10 años, según el registro del puesto de lectura Ángel de la Guarda, en Jinotepe, Carazo. Al igual que Aguirre, más de 20,000 niños de escasos recursos anualmente acceden a la literatura y libros de calidad en los Rincones de Cuentos, Rutas y Puestos de Lectura que libros para Niños impulsa.

Este miércoles decenas de niños lectores celebraron los 25 años de Fundación Libros para Niños a través de una mañana amena con el cantautor nicaragüense Mario Montenegro. Esta organización aprovecho el festejo para realizar el lanzamiento de la campaña de sensibilización “Leer te cambia la vida”, en alianza con la Unión Europea.

Gloria Carrión, directora ejecutiva de la organización, manifestó que el objetivo de la campaña es mostrar a la población nicaragüense el poder transformador de la lectura literaria en el desarrollo integral de la niñez.

Asimismo, explicó que se han elaborado piezas para anuncio de televisión y cuñas radiales las que se difundirán con el apoyo de los diferentes medios de comunicación desde este miércoles hasta que finalice el año.

“A lo largo de estos años hemos creado oportunidades para que niñas, niños y adolescentes vivan experiencias memorables con los libros, porque estamos convencidos que la lectura despierta la imaginación, favorece el espíritu crítico y el crecimiento en libertad”, expresó Carrión.

La directora de Libros para Niños dijo que dicha organización atiende aproximadamente unos 20,000 niños anualmente de siete departamentos del país a través de su red de lectura. “Los niños que fundamente atendemos son de sectores desprotegidos que no tienen posibilidades de comprar un libro con sus propios medios”, apuntó.

Asimismo destacó que el principal reto para que los niños lean es la constancia y los buenos libros, ya que calidad de ellos es fundamental para que el niño se enamore de la lectura. “No hay que creer que darle cualquier libro vamos a tener el impacto que buscamos. Si el libro no es atractivo, no tiene una calidad estética, no es interesante, se deshoja apenas lo abren, todo eso afecta en el interés del niño en la lectura”, dijo.

La jornada de 25 aniversario de Libros para Niños tiene prevista una serie de actividades que incluye la exposición look, de ilustradores alemanes; la presentación del libro “Cuentos de Tío Coyote y Tío Conejo”; el foro “Por una sociedad lectora” y festivales de lectura, donde podrá participar toda la familia.