“Mi vida es una comedia”

El artista nicaragüense Lennin Borge presentará su show “Stand Up Comedy: Rumbo a La Cumbre Centroamericana de Comediantes II” para deleite de los amantes de la comedia este sábado en la capital.

Borge afirmó que stand up es un formato donde una persona con un micrófono habla hacia una audiencia en vivo. ”Mucha gente le llama monólogo, pero no es eso necesariamente porque lo que yo hago no es actuar lo que yo escribí; sino que hago comedia a partir de mi experiencia e interactuó con las personas. La gente hace bromas y respondemos; es como una conversación con la audiencia”, dijo.

Además dijo que a través de este formato cómico ha compartido sus vivencias en los últimos tres años. Por ejemplo, cómo es su vida al ser un hombre que tiene el cabello largo, con poco trasero y que los hombres lo confundan con mujer, entonces realiza chiste de ese tipo de cosas.

Otras vivencias

También habla de sus otras experiencias personales como la forma que lo crio su mamá porque puede ser parecida a la que tuvo la gente que mira sus shows. “Muchos pudieron tener una madre que les guiñaba las orejas, los regañaba por todo, les pegaba porque eran muy inquietos y la gente se siente muy identificada con este tipo de cosas. También les hablo que soy originario de Bonanza y no soy negro ni pelo crespo”, apuntó Borge.

De igual manera, manifestó que el instrumento musical que utiliza en sus presentaciones se llama ukulele, pero la gente le llama guitarrita. “Digo me molesta eso, y empiezo a hablar que me incomoda, y de eso trata el formato stad up, contar vivencias, de lo que pasa desde la perspectiva de uno mismo, entonces toda la comedia gira en torno a lo que veo y siento”, destacó el artista.

Borge expresó que su show dura entre 45 y 60 minutos. En lo que va del año ha realizado alrededor de ocho presentaciones en varios centros nocturnos de la capital. “Ingreso con mi instrumento musical y me relaciono con el público, pues pido un juego de palabras e improviso con ellas, hago una historia mientras estoy tocando”, apuntó el comediante.

Finalmente señaló que del 8 al 10 de noviembre viajará a Honduras a la Segunda Cumbre Centroamericana de Comediantes, representará a Nicaragua junto a Andrea Pilarte.