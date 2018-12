DJ Chuckie es uno de los DJ top del mundo. Se ha presentado en los escenarios más importantes de la música electrónica y discotecas de grandes metrópolis. En 2012, el músico y productor se presentó por primera vez en Nicaragua y 6 años después está de regreso.

En esta ocasión Chuckie es invitado especial a la reapertura de Hipa Hipa, uno de los lugares icónicos del ambiente rumbero en Managua.

Su trayectoria

DJ Chukie es uno de los pocos artistas electrónicos que puede presumir de contar con más de 20 años en activo dentro de la escena musical. Se le considera una de las figuras más influyentes dentro y fuera de la música dance, puesto que el artista ha remezclado canciones de estrellas de la canción de la talla de Michael Jackson, Enrique Iglesias, Rihanna y producido el álbum ‘Radioactive‘ de Marina and the Diamonds o ‘It’s Not You (It’s Me)‘ de T-Pain.

La mayor fuente de inspiración para Dj Chuckie, también conocido como Clyde Narain, es su lugar de nacimiento. Debido a que él nació en Paramaribo, Surinam encontrará la mayoría de las raíces de su interés musical allí mismo. Creció con casi todos los tipos de música del Caribe.

Talento

Su amor por la música electrónica comenzó a crecer cuando se mudó a Europa a la edad de 7 años. Su curiosidad por el mundo de la música lo mantuvo ocupado durante su juventud. Comenzó con la recopilación de música pirata de la radio y la televisión. Su primera experiencia con la edición de música fue cortar casetes con tijeras y unirlo con cinta adhesiva. Comenzó a recopilar discos de amigos, familiares y compró otros con dinero que ganó tocando ( DJ) y cortando el cabello como peluquero, una profesión que también parece estar entre sus habilidades.

El productor comenzó a producir sus propios cortes de fiesta e himnos para crear sus cortes y sonidos únicos y enérgicos. White Sensation, Ultra Festival, Tomorrowland y EDC Las Vegas son algunos de los escenarios que ha tocado el dj.

En Nicaragua

Hoy DJ Chuckie tocará en la reapertura de Hipa Hipa. Es un evento privado “desafortunadamente” solo con invitados especiales por lo que no hay precios.

Orlando Mendoza, parte de la producción del evento, señaló que Hipa Hipa es un emblema de la vida nocturna en Managua, bajo el concepto de traer la playa a la ciudad. Según Mendoza, entre los proyectos para 2019 y 2020 está ampliar la certificación de la marca y convertirla en franquicia a nivel centroamericano.