El 25 de junio se cumplirá una década de la muerte del brillante y controversial “Rey del Pop”, Michael Jackson, el hombre que desafió a la naturaleza haciendo a un lado el color de piel con el que nació, que explotó su talento hasta convertirse en millonario y que dejó una estela de dudas con su fallecimiento.

Más allá de su enigmática y cuestionada vida personal, Jackson se convirtió en un cantante que marcó época y es en homenaje al artista, más allá del hombre, que este miércoles, 29 de mayo, la cantante nicaragüense Marbelly Blandón realizará un concierto en el que interpretará temas icónicos del dueño de Jacksonville.

En el concierto, Blandón interpretará con su inconfundible voz temas como One day un your life, I'll be there', I just can't stop loving you, Rock with you, Earth song Ben, The way you make me feel, Billie jean, Heal the world, Girls is mine, entre otros.

Trayectoria

Es importante destacar que en este especial habrá canciones de varias etapas del intérprete, desde que era miembro de los Jackson 5 hasta de las diversas fases de su carrera como solista.

“Este especial lo estamos haciendo para conmemorar el décimo aniversario de la partida física de Michael Jackson que se cumple el próximo 25 de junio”, señaló Carlos Guido, representante de Marbelly Blandón.

Cabe destacar que Blandón estará acompañada en el escenario por Eduardo Martinica en la guitarra, Rubén Martínez en el bajo y Jean Carlos Guido en la batería.Marbelly Blandón cuenta con más de 30 años de carrera artística, cuyo talento mostró por primera vez cuando tenía tan solo seis años y ha trabajado con las más grandes artistas del país.

La cita con Marbelly Blandón y sus músicos será en Friends Sport Bar, que está ubicado de donde fue el Hotel Seminole, 3 cuadras al sur. La entrada al evento es totalmente gratis.