La multinacional estadounidense dio a conocer públicamente un error presente en sus dispositivos. La falla afectaría a usuarios con las versiones iOS 16 e iOS 17 respectivamente. Sin embargo, la compañía declaró que los directivos trabajan para solucionar el problema lo antes posible.

Se trata de la opción “Tiempo de uso en un iPhone para un niño”. Esta alternativa les permite a los padres administrar los aparatos que usan los niños, pero de forma remota. De modo que les otorga mayor control para saber las aplicaciones que utilizan y el tiempo que les dedican.

De esa forma, los padres pueden mantenerse al corriente del contenido que consumen sus hijos, para así cerciorarse de que no se expongan a páginas inapropiadas y protegerlos de los múltiples riesgos de la web. Así pues, cuentan con un tiempo para limitar el uso de los dispositivos.

La herramienta funciona a partir de una contraseña a la que solo tienen acceso los padres. Sin embargo, el error repercute en que este mecanismo no se desarrolle de forma correcta.

Y es que varios usuarios se han quejado de que el tiempo establecido se reinicia o no se sincroniza con todos los artefactos seleccionados, por lo que no pueden aprovechar la herramienta de la forma adecuada. Todo esto sucede en el mismo contexto del posible retraso del lanzamiento del nuevo iPhone 15.

La respuesta de Apple

Ante esta situación, la compañía se pronunció al respecto con el fin de ofrecer una solución al problema. Desde la multinacional aceptaron la falla y comunicaron que están trabajando en las actualizaciones necesarias.

Debido a ello, la solución ofrecida por la compañía sería el restablecimiento de los dispositivos. Aunque Apple realizó modificaciones en la versión iOS 16.5, estas serían en vano, pues la falla continúa.

En tanto, las quejas persisten en las redes sociales, donde los padres aseguran que las restricciones que implementan con esta herramienta se cancelan enseguida y los niños tampoco comunican dicha situación.