El primer guiño de Apple con la fotografía no fue tan exitoso en el pasado.

Apple es una empresa que siempre ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica. Desde sus inicios, ha lanzado al mercado productos que han revolucionado diferentes sectores.

Sin embargo, no todos sus proyectos han tenido el mismo éxito. Uno de ellos fue el intento de Apple de entrar en el mundo de la fotografía digital con la Quick Take 100, una cámara que se adelantó a su tiempo pero que no logró convencer al público.

La primera cámara digital de consumo

Se trataba de una cámara digital que podía capturar hasta 32 imágenes en una resolución máxima de 640 x 480 píxeles. Estas se almacenaban en una memoria interna de 1 MB. La cámara se conectaba al ordenador mediante un cable serie y se podían descargar las fotos a través de un software específico.

La Quick Take 100 tenía un diseño compacto y ergonómico, con un cuerpo de plástico gris y un objetivo fijo. Contaba con un visor óptico, un flash integrado y un pequeño panel LCD que mostraba el número de fotos disponibles y el estado de la batería. La cámara funcionaba con cuatro pilas AA y tenía un precio de 749 dólares.

El fracaso de la Quick Take 100

La Quick Take 100 no consiguió cumplir las expectativas que Apple había generado con su lanzamiento.

Su capacidad de almacenamiento era muy limitada y requería conectar la cámara al ordenador cada vez que se querían descargar las fotos. Además, su compatibilidad era restringida, ya que solo funcionaba con los ordenadores Macintosh de Apple o PC con Windows 3.1.

A pesar de que recibió algunos premios y reconocimientos por su innovación, sus ventas fueron muy bajas y no logró competir con las cámaras analógicas o con otras marcas que empezaron a lanzar cámaras digitales más avanzadas.

Apple solo vendió unas 10.000 unidades de ella y dejó de fabricarla en 1997.

La Quick Take 100 fue uno de los fracasos comerciales más sonados de Apple, pero también fue una muestra de su visión pionera y su capacidad para anticiparse a las tendencias del mercado.