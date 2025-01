Revive los clásicos de Atari con este moderno equipo.

La CES 2025 de Las Vegas reunirá a grandes líderes de la industria global para mostrar las novedades anuales en el mercado del entretenimiento. En esta oportunidad, gran parte del protagonismo se lo llevará la compañía pionera en juegos arcade Atari Interactive y su consola portátil.

Uno de los gadgets más esperados por la comunidad gamer es: Gamestation GO, un equipo moderno con la firma de una de las marcas más históricas de videojuegos para revivir la popularidad de los títulos retro. Atari promete ahondar en sus detalles en la próxima feria tecnológica que se celebrará entre el 7 y el 10 de enero en Estados Unidos.

Durante el Consumer Electronics Show (CES) asistirán distintas marcas y productos incluyendo el área de salud, audio, videojuegos, robótica, metaverso, tecnología espacial, entre otras. Algunas de las marcas de renombre confirmadas son Samsung, TLC, LG, Hisense, Sony y ASUS.

El anuncio de Atari se acompañará de un extenso catálogo de oro con títulos vintage que datan de la década de los 80s y 90s, aunque la compañía deja una significativa ventana abierta para proyectos más modernos.

Características del hardware

La Gamestation Pro debutó hace poco más de un año con más de 200 entregas clásicas de Atari y ahora su hardware muta a una versión mucho más actual. De los juegos más reconocidos de esta consola Atari, están: Pong, Space Invaders, Pac-Man, Asteroids, Missile Commands, Centipede, Frogger, Breakout y Warlords.

Un reciente teaser reveló su nuevo aspecto físico e incluso la combinación de sus controles. Lo más llamativo es que este modelo incluye un teclado número y un trackball, previsible para juegos que necesitan mucho más que un stick analógico y los botones ABXY.

El sitio oficial de My Arcade no ha especificado nada sobre las proporciones de la Gamestation GO o sus títulos, sin embargo, un trackball y su versátil conjunto de controles hacen creer que tendrá mucho más que juegos retros. Por otro lado, también se conoció que el dispositivo portátil tendrá un lector de tarjetas MicroSD para ampliar la biblioteca de juegos.

Otras ranuras de la Gamestation GO son: puerto HDMI para conectar a otras pantallas, toma de auriculares y dos entradas USB-C para carga y conexión por cable.

Lanzamiento de la Gamestation GO de Atari

Hace exactamente un año, los fanáticos de Atari se emocionaron con el debut de una supuesta Gamestation Portable. Una consola portátil que se esperaba saliera a la venta antes del fin de año (2024) pero nunca aterrizó en el mercado.

Por lo visto, la empresa californiana y My Arcade han trabajado duro para reconstruirla y convertirla en una Gamestation GO mucho más potente y dinámica.