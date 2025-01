Black State incorpora GeForce RTX 5090 y muestra sus increíbles gráficos

Las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA están dando mucho de qué hablar, en especial la potente GeForce RTX 5090 de la Serie 50 que saldrá a la venta el próximo 30 de enero. Uno de los primeros títulos en mostrar las mejoras fue Black State, el juego indie de acción de Motion Blur Studios sobre una misión científica secreta.

Con un valor de 2369 euros, la GeForce RTX 5090 cuenta con 21.760 núcleos CUDA con 32 GB de memoria GDDR7 a una velocidad de 28Gbps. Este modelo presume de la tecnología Blackwell y el sistema de reescalado DLSS 4, reducción de latencia Reflex y un trazado de rayos completo. También ofrece un ancho de banda de 1792 GB/s y un consumo máximo de 575 W.

Para dar a conocer sus capacidades, NVIDIA publicó un gameplay de la aventura de acción de Black State que evidencia su ambicioso apartado visual. Este título será compatible con el suavizado de texturas basado en IA, frames múltiples y aumento de framerate (Multi Frame Generations).

¿De qué trata Black State?

Es un misterioso shooter con una compleja narrativa llena de personajes, giros inesperados y un envolvente viaje emocional. Sus acciones fotorrealistas se combinan a la perfección con la trama: un grupo de científicos que buscan la verdad detrás de un evento cataclísmico.

Black State destaca por su mecánica de puertas en tiempo real, permitiendo que los jugadores avancen de nivel sin interrupciones en la pantalla de carga. Su carácter dinámico y no repetitivo lo convierten en una experiencia emocionante de principio a fin con una exploración flexible.

Este juego fue anunciado en julio del 2024 como el sucesor espiritual de Metal Gear Solid para PC, en su momento con una buena recepción por el uso de Unreal Engine 5 y otras innovaciones que prometen redefinir el género.

Pese a su avanzado argumento, el apartado con más elogios es su grafismo ultrarrealista que promete inmersión desde los distintos escenarios de combate hasta las secuencias de sigilo. Por su tendencia táctica, maneja una gran variedad de armas: pistolas, rifles, escopetas, explosivos y mucho más. Además, deberás poner a prueba tus mejores estrategias para ganar ventaja en la batalla.

Otros videojuegos con gráficos GeForce RTX 5090

Según la página oficial de NVIDIA, al menos 75 títulos serán compatibles con la nueva Generación de Fotogramas DLSS, entre ellos están el ya mencionado Black State, Dune: Awakening y DOOM: The Dark Ages. Este último planea incorporar los efectos inmersivos de trazados.

Otras entregas vinculadas con esta tecnología son: The Witcher IV potenciado por RTX, Alan Wake 2 con un nuevo motor gráfico y DLSS 4, así como Indiana Jones and The Great Circle que pronto se actualizará con RTX Hair.