En este artículo, te presentamos los 10 mejores productos de Apple. Estos propusieron avances tecnológicos muy relevantes y la mayoría siguen teniendo vigencia, labrando el empinado camino de la empresa hacia la cima.

10 – Apple Watch

Apple Watch, aunque no ha tenido la recepción esperada, logró derrotar a la competencia con facilidad. Es un producto que tiene un futuro enorme por delante una vez resuelva los problemas de patentes en Estados Unidos.

Es el primer producto de Apple que está entre lo tecnológico y la moda, ya que es un accesorio como tal.

📅 Fecha de lanzamiento: 24 de Abril de 2015

9 – MacBook Air

Macbook Air es referencia desde esa presentación legendaria del recordado Steve Jobs, cuando la sacó de un sobre de manila para demostrar lo portátil que es esta computadora.

Es considerada “la reina de las laptops” por su ergonomía, diseño y potencia. Está entre las máquinas más usadas por los profesionales del diseño, el cine y las artes en general.

📅 Año de lanzamiento: 28 de Julio de 2008

8 – OSX

OSX es el sistema operativo emblemático de Apple. Generó un antes y un después en la era de la informática, ya que muchos usuarios compran los dispositivos Apple solamente por tener la ventaja de usar este sistema operativo.

No se cuelgan, no sufren crasheos de disco y, lo más importante, son extremadamente seguros contra hackers y casi no hay virus que les afecten.

📅 Año de lanzamiento: 24 de marzo de 2001

7 – App Store

App Store es la librería de aplicaciones de Apple permitió a los usuarios poder tener acceso a las aplicaciones para sus productos de una manera rápida, fácil y confiable. A partir de aquí vendrían las tiendas de aplicaciones como las conocemos, pero esta fue de las primeras.

📅 Año de lanzamiento: 10 de julio de 2008

6 – Macintosh

Macintosh fue el primer intento de Apple de crear el computador personal del futuro. Fue un proyecto con sus altas y bajas y marcó el inicio de las computadoras hogareñas de fácil manejo y de acceso para todos.

📅 Año de lanzamiento: 22 de enero de 1984

5 – iPad

iPad es el proyecto sobre el cual de baso el número uno de esta lista, pero que tuvo que esperar casi 3 años para poder ver la luz, ya que las prioridades de la compañía eran otras.

El iPad es considerado una de las mejores tablets que se han hecho, liviana, portátil, versátil y práctica, además funciona con OSX.

📅 Año de lanzamiento: 3 de abril de 2010

4 – Apple II

Apple II fue el primer computador en serie creado por Apple. Gracias a él, lograron consolidarse como una de las empresas de tecnología más importantes del mundo.

Además de que fue un producto muy rentable que les dejo grandes dividendos por muchos años.

📅 Año de lanzamiento: 10 de junio de 1977

3 – iPod

iPod es considerado uno de los productos más emblemáticos de Apple ya que es de los grandes “hijos” del legendario Steve Jobs. Marcó una revolución en la música y, aunque en un comienzo solo era compatible con los productos Apple, no tardó mucho para que sacaran un iTunes para Windows.

📅 Año de lanzamiento: 23 de octubre de 2001

2 – iMac

iMac es la evolución del Macintosh tradicional de los comienzos y sería el resultado de muchos años de pruebas de diseño. Por fin, un computador verdaderamente portátil, sencillo, todo en uno, con bastante potencia y versatilidad.

Su diseño era bastante similar a un televisor, pero las iMacs verdaderamente eran muy eficientes y potentes. Las generaciones de estas máquinas se les llamaban G1-G2 y asi sucesivamente.

📅 Año de lanzamiento: 15 de agosto de 1988

1 – iPhone

iPhone es el número uno de esta lista porque simplemente cambio la forma en que usaban los teléfonos celulares para siempre, haciendo pedazos al gigante BlackBerry y creando una nueva generación de teléfonos que hoy siempre son la referencia en calidad, potencia y versatilidad.

Los iPhones todos los años son vendidos por decenas de millones en todo el mundo. Es el producto estrella número uno de Apple y uno de los inventos tecnológicos más rentables en la historia.

📅 Año de lanzamiento: 29 de junio de 2007

Resumen de los 10 mejores productos de Apple

Estos 10 mejores productos de Apple nos dan luces del porque los de Cupertino como les llaman, es una de las empresas más valiosas y productivas del mundo.

Siempre han estado en la vanguardia tecnológica y han tenido grandes éxitos como estos 10 éxitos indiscutibles, pero también han tenido sus grandes fracasos, no obstante, siempre se han levantado más fuertes y con mejores innovaciones.

Con un futuro prometedor en el camino con las nueva visión Pro y nuevos teléfonos y avances en la IA, Apple solo nos ofrecerá sorpresas en este 2024. En caso de que estés interesado en verlos de nuevo, aquí te dejamos un resumen de los 10 mejores productos de Apple: