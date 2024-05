Desde el lanzamiento de las primeras versiones de ChatGPT, OpenAI ya asomaba cuáles eran las profesiones que serían fácilmente remplazadas por su modelo de inteligencia artificial generativa. Pero ¿cuáles son aquellas donde aún la IA no llega?

El gigante tecnológico ahora revela una lista de las profesiones que difícilmente podrán ser remplazadas. Se trata de ocupaciones muy físicas y que, al menos por el momento, ni GPT4 ni ningún otro modelo podrá sustituir.

En la lista hay un total de 34 profesiones. Muchas hacen parte del sector de construcción, hotelería y gastronomía y otros campos donde aún la IA no ha demostrado ser tan eficiente y se necesita aún de personal humano para su ejecución.

A continuación, te presentamos el listado de estas 34 ocupaciones irremplazables por OpenAI

Las 34 profesiones que OpenAI no remplazará

OpenAI señala que se trata de las 34 profesiones que no remplazarán sus modelos de inteligencia artificial. Pero, esto no quiere decir que no puedan ser tareas sustituidas por otras máquinas comunes.

La empresa Tech los cataloga como “Ocupaciones sin tareas expuestas” y se trata de profesiones, en su gran mayoría, no calificadas.

Mecánicos de autobuses, operadores de maquinaria, cocineros, instaladores de suelos, son tan solo algunas de las ocupaciones que hacen parte del listado.

Cabe resaltar que las profesiones con mayor rango salarial son precisamente aquellas que se encuentran fuera de este listado y es que, según un estudio de OpenAI, la mayoría de las profesiones que pagan más, son las que tienen el mayor riesgo de sustitución.

A continuación, la lista completa de las 34 profesiones que ningún modelo de inteligencia artificial generativa de OpenIA podrá remplazar

Operadores de maquinaria agrícola

Atletas

Instaladores y reparadores de lunas para automóviles

Mecánicos de autobuses y camiones y especialistas en motores diésel

Albañiles del cemento y acabadores del hormigón

Cocineros de comida rápida

Peluqueros

Operadores de torres de perforación, gas y petróleo

Asistentes de cafetería, comedor y ayudantes de camarero (incluyendo lavavajillas)

Operadores de dragas, carga, excavación y dragalinas

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas y suelos

Fabricantes de moldes o fundición de metales

Ayudantes de albañiles, canteros y colocadores de baldosas y mármol

Ayudantes de carpinteros, yeseros, pintores y estucadores

Ayudantes de fontaneros, fontaneros, techadores, instaladores de tuberías y vaporistas

Cortadores y recortadores de carne, aves y pescado

Mecánicos de motocicletas

Operadores de equipos de pavimentación, martinetes, revestimiento y apisonado

Vertedores y volteadores de metal

Operadores de equipos de tendido y mantenimiento de vías férreas

Reparadores de materiales refractarios, excepto albañiles

Matarifes y empacadores de carne

Canteros

Afiladores

Reparadores y cambiadores de neumáticos

Bombeadores de pozos