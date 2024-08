La marca coreana respondió a la manzanita mordida luego de un anuncio desafortunado que recibió muchas críticas.

Tanto la compañía de Lee Byung-chul como la multinacional tecnológica de Cupertino llevan la delantera en el Top 10 de ventas de smartphone en lo que va de año. No solo se posicionan en la cúspide de la tabla, sino que son las dos únicas firmas que ocupan los 10 puestos.

Todos los teléfonos de la actualidad con mayor éxito comercial pertenecen tanto a Samsung como a Apple, gracias no solo a la competitividad por los modelos de alta gama sino a los recursos publicitarios que mantienen entretenido al mercado.

La polémica publicidad de Apple

Recientemente, Apple presentó de forma oficial sus iPads 2024 a través de un anuncio que engrandece las capacidades de un dispositivo pequeño, fino y ligero. El problema es que abusó de los recursos comparativos y el clip muestra una prensa hidráulica gigante que aplasta cualquier cantidad de equipos profesionales en la industria del entretenimiento: mesa de mezclas, instrumentos, herramientas informáticas, entre otros.

Al final del video solo queda el iPad Pro con chip M4, cuyos modelos son de 11 y 13 pulgadas y pesan tan solo 5,3 mm y 5,1 mm. Este es el gadget más delgado en toda la historia de Apple, lo mejor de todo es que la reducción del grosor no debilita la rigidez del equipo.

Como era de esperar, el audiovisual recibió mucho hater por minimizar el trabajo de los profesionales o por incentivar la sustitución de recursos humanos por tecnología en el campo laboral. Esta misma situación llevó a Apple a retirar el anuncio y a pedir disculpas por la pieza titulada “Crush”.

La respuesta irónica de Samsung

La firma coreana aprovechó el spot de Apple para enviar un mensaje contundente al público, además de remarcar la ya notoria competencia entre ambas empresas.

Samsung publicó un video bajo el nombre de “UnCrush” donde una joven recoge una guitarra maltratada entre objetos destruidos y se sienta frente a una tablet con la partitura. Al tocar, aparece en pantalla la frase “Creativity cannot be crushed” que significa: la creatividad no puede ser aplastada como una clara respuesta al insensible anuncio de la manzana mordida.

Esto sirvió no solo para publicitar el nuevo Galaxy Tab S9, también sirvió de entrada a los ejecutivos de Samsung Mobile para defender la creatividad y la propuesta de crecimiento que ofrecen a sus consumidores.

Pese a los rumores de contienda, ambas compañías solo buscan estrategias de marketing para permanecer invictos en un mercado saturado y mantener a la audiencia atenta a cada una de sus pronunciaciones.