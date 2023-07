La tecnología de las Vision Pro es una de las más sofisticadas, por lo que ya son varias las compañías que quieren incluirla en sus servicios. Sin embargo, la idea no llama la atención de Netflix.

Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas en el mundo. Actualmente es un espacio que ofrece una gran cantidad de documentales, series y películas y cuenta con millones de suscriptores que disfrutan de su servicio.

Es por ello que no es descabellado pensar que esta podría ser una de las compañías interesadas en mejorar la experiencia de sus usuarios al dedicar una sección exclusiva para el uso de las Vision Pro. Y es que varios desarrolladores están en la búsqueda y creación de aplicaciones para incorporar estos lentes de realidad aumentada, aunque Netflix no ha ha mostrado particular interés.

Cabe destacar que el nuevo lanzamiento de Apple es uno de los más sofisticados del mercado y cuenta con la última tecnología para disfrutar de contenido multimedia con la mejor resolución.

No obstante, los directivos de Netflix parece que no están tan comprometidos con la idea de invertir en una aplicación propia. Y es que la compañía no ha mostrado ningún tipo de pronunciamiento que sugiera que sí apoyan la propuesta, a diferencia de Disney que ya dejó claro que apuesta por proporcionarle a los usuarios una experiencia más completa a través de sus servicios, aprovechando las ventajas de estas nuevas gafas.

¿Por qué Netflix no creará una app para las Vision Pro?

Aunque Netflix no se ha pronunciado al respecto de su postura para crear una aplicación que permita incorporar a las Vision Pro en el servicio de streaming, es posible que esa negativa tenga que ver con el precio de estos nuevos dispositivos. El estreno de la compañía estadounidense fijó una tarifa de 3500 dólares por cada par de gafas.

El alto costo de estos ejemplares hace que Apple traiga una reducida cantidad para la venta. De esa forma, se espera que la empresa abarque unos cientos de miles, pero no más de eso.

Así pues, Netflix no vería este escenario tan rentable, sobre todo porque la inversión en una aplicación no es nada reducida. Crear una app para una pequeña fracción de clientes no forma parte de los planes de este servicio de streaming.

Pero no todas son malas noticias, ya que la plataforma podría aprovechar la aplicación de Netflix para iPad y así incorporar las gafas. Aunque será necesario realizarle algunas modificaciones a su interfaz, es probable que el resultado sea favorecedor. En este sentido, se ajustaría una app ya existente para las Vision Pro.

Disney en la delantera

En tanto, Disney trabaja en una postura muy diversa a la de su rival tecnológico. Y es que en esta plataforma sí creen en el aprovechamiento de las Vision Pro para facilitar la experiencia de los usuarios. Tanto así que el CEO de Disney Bob Iger publicó un escenario virtual en el que se muestra cómo se llevaría a cabo esa propuesta inicial a través de Disney.

Además, el directivo puso sobre la mesa la opción de que se genere una alianza con ESPN y la NBA, por lo que los usuarios tendrían a su disposición el primer espacio dedicado a subir contenido para realidad mixta.