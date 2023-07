Threads solo llegará a Estados Unidos y Reino Unido. En el territorio europeo no estará disponible.

El lanzamiento apresurado de Threads generó sorpresa en los usuarios, sobre todo por el contexto turbulento que atraviesa Twitter. De esa forma, la llegada de una nueva red social compite directamente con el servicio de mensajería de Elon Musk.

Sin embargo, no todas son buenas noticias. Y es que se dio a conocer que Threads no estará disponible en Europa. Esto se debe a que no cumple con la normativa de protección de datos correspondiente para el territorio europeo.

Además, hay que considerar que no fue la Unión Europea quien confirmó esa decisión, pues la misma Meta anunció que no habían preparado los mecanismos de seguridad para cumplir con la legislación de privacidad en esos países.

Así pues, la compañía manifestó que aunque esto no permanecerá así de forma definitiva, durante un tiempo indefinido la aplicación solo estará disponible en Reino Unido y Estados Unidos. Esto debido a que son territorios más flexibles en lo que se refiere a ese tipo de normativas. La única forma de que Threads pueda llegar a Europa es que Meta adapte la red social al Reglamento de Protección de Datos.

¿Por qué Threads incumple esta normativa?

Esta aplicación está diseñada para importar datos e información desde Instagram. No obstante, esto implica que también se pueda recopilar el algoritmo que involucra el comportamiento del usuario, el contenido que consume y la publicidad a la que accede.

Además, la app puede acceder a estados financieros, historial de búsquedas y navegación desde la web, estado de salud de los usuarios e incluso al estado físico. Por esa razón, la Comisión de Protección de Datos (CPD) determinó que no será posible realizar el lanzamiento de esta red social en territorio europeo.

¿Cómo funcionará esta red social?

Threads funcionará de una forma muy similar a Twitter. Esta red social proporcionará un servicio de mensajería e interacción entre los usuarios, con la opción de incorporar textos, imágenes y videos. Además, tendrás la posibilidad de repostear y participar en hilos con otros usuarios.

Asimismo, utilizará el protocolo de ActivityPub, es decir que esta será una red de código abierto, intercomunicada y federada. La app ya se encuentra en el App Store de iOS de Estados Unidos. No obstante, el lanzamiento oficial está previsto para el 6 de este mes.

En medio de la polémica por la restricción de tuits, el estreno de esta nueva plataforma podría tener un gran impacto en los suscriptores. Es por ello, que la compañía de Mark Zuckerberg podría ganar terreno en medio de un contexto tan problemático para Twitter.