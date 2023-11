¿Te imaginas poder crear videos personalizados a partir de imágenes generadas por inteligencia artificial? Ahora es posible gracias a la nueva aplicación de Stability AI, la empresa líder en el desarrollo de soluciones de IA para la creación de contenido.

Stable Video Diffusion es una aplicación que te permite crear videos a partir de fotos generadas por la misma plataforma de Stability AI. Solo tienes que seleccionar el tema, el estilo y la duración que quieres para tu video, y la aplicación se encargará de crearlo usando los modelos de IA más avanzados.

En tiempos donde la IA generativa ha creado obras de arte espectaculares, como la nueva canción de los Beatles, era cuestión de tiempo que apareciera una aplicación con estas características.

El funcionamiento de Stable Video Diffusion es muy sencillo. Solo tienes que acceder a la aplicación desde tu dispositivo móvil o tu ordenador, y elegir las opciones que prefieras para tu video.

Puedes escoger entre diferentes categorías, como deportes, naturaleza, música, arte, etc., y también personalizar el estilo, el color, la música y el texto de tu video.

Una vez que hayas configurado tu video, la aplicación usará las imágenes generadas por Stable Diffusion, la herramienta de Stability AI que crea fotos a pedido de los usuarios usando inteligencia artificial. Estas imágenes se combinarán y se animarán para crear un video.

Stable Video Diffusion ofrece muchas ventajas para las personas que quieren crear videos originales y de calidad. Algunas de ellas son:

Si quieres probar Stable Video Diffusion y ver todo su potencial, tienes que entrar en la página web de Stability AI y registrarte en una lista de espera de 15 días que te avisaran cuando la aplicación web esté disponible.

Aun no hay más información al respecto sobre los medios de pago, pero dejaron ver que podrás decidir si quieres contratar el servicio “premium” cuando esté en línea más adelante.

Ahora (Crea videos sorprendentes con la nueva aplicación de Stability AI) has been published on Radio Mas 935 – https://t.co/5xOaySwWFv pic.twitter.com/cIAw1wKLjj