Yuji Naka: culpable por usar información confidencial

Yuji Naka ya recibió la sentencia por tráfico de información privilegiada. El ex desarrollador de Square Enix y Sega fue declarado culpable. El juez dictaminó dos años y seis meses de prisión, así como 4 años de libertad condicional.

Asimismo, tendrá que responder económicamente con multas de dos millones de dólares y de 171 millones de yenes respectivamente. La condena se reduciría a cuatro años por “mostrar remordimiento”.

Cabe destacar que Naka estaría implicado en la compra de acciones en los desarrolladores de Aiming y Ateam. Esto sucedería antes de que se concretara el lanzamiento de Final Fantasy VII: el primer soldado y Tacto Dragon Quest. El directivo sería acusado de vender las acciones luego de que se anunciaran públicamente los juegos.

El Tribunal de Distrito de Tokio estableció su sentencia al determinar que Naka violó la Ley de Intercambios e Instrumentos Financieros de Japón. Así pues, el cocreador de Sonic deberá responder por sus acciones durante la temporada que trabajó en Square Enix en Balan Wonderworld.

Yuji Naka admitió los hechos

Yuji Naka fue arrestado en noviembre. Durante el juicio admitió que sí estuvo implicado en los cargos de los que se le acusan. “No hay duda de que conocía esta información sobre los videojuegos antes de que se hicieran públicos y compré acciones”, confirmó.

Debido a sus declaraciones la sentencia no fue tan severa. Aun así, la fiscalía dictaminó 2 años y medio de cárcel. Esto no necesariamente implica que el empresario vaya a prisión, pues puede tener libertad condicional en el tiempo estipulado, siempre y cuando no viole los términos acordados en el juicio.

También hay que resaltar que Naka ya había sido arrestado en dos oportunidades. En ambas ocasiones junto a Taisuke Sazaki y Fumiaki Suzuki por el mismo cargo. Sin embargo, al admitir los hechos, recibió mayor flexibilidad con la decisión de la fiscalía.