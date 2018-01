Princesa Eugenia pone a Nicaragua en el foco del turismo en Europa

El compromiso de matrimonio que recibió en Nicaragua la princesa Eugenia, de Inglaterra, ha puesto al país centroamericano como uno de los principales atractivos turísticos para los europeos y el periódico The Telegraph no ha perdido la oportunidad para darlo a conocer.

En su edición digital, The Telegraph publica las 10 razones por las que Nicaragua debe ser el destino turístico de los británicos -y de los europeos- para la próxima temporada de vacaciones.

La princesa Eugenia anunció el pasado lunes que su novio, Jack Brooksbank, le propuso matrimonio durante sus vacaciones de Año Nuevo en Nicaragua.

Luego, en una entrevista, se conoció que el escenario de la propuesta de matrimonio fue en un volcán. Estas son las 10 razones por las cuales The Telegraph recomienda visitar Nicaragua:

1- Las ilsas privadas. La princesa Eugenia y su prometido se hospedaron en Calala Island, un sitio exclusivo donde quedarse una noche cuesta mil euros. Para llegar a este sitio se viaja en avión de Managua a Bluefields (Caribe Sur), y luego dos horas en bote para disfrutar de un "viaje espectacular", de acuerdo con The Telegraph.

2- Sitios de lujo en las montañas. Nicaragua vive una revolución turística que va más allá de las playas y Nekupe es el primer hotel de lujo que hay en las montañas de este país. 3- Nicaragua, fascinante y encantadora. Un experto de The Telegraph para asuntos de Latinoamérica, Chris Moss, sostiene que Nicaragua cuenta con una dimensión cultural única, que incluye fiestas religiosas, folclore y los poemas del padre del modernismo, Rubén Darío. También destaca a la ciudad universitaria, León, con sus grafitis de los héroes, y una Managua llena de parques y monumentos que mantienen viva la historia, pero sin caer en los clichés de Cuba.

4- El café. The Telegraph elogia el café del norte de Nicaragua, considerado uno de los mejores en el mundo. Matt Bannerman, quien escribre para Telegraph Travel, afirma que los productores de café de Nicaragua ahora están enfocados en la calidad del producto. Y sobre esta línea, The Telegraph no olvida que Nicaragua también produce tabaco y rones de la mejor calidad.

5- La selva de Nicaragua. Aves, mariposas y monos... todo está en las selvas de Nicaragua y para los europeos el escenario es del máximo interés.The Telegraph explica que Nicaragua cuenta con 675 especies de aves, 1,071 tipos de peces, 203 tipos de mamíferos, 198 tipos de reptiles y 71 de anfibios. "Básicamente hablamos de un paraíso para los amantes de los animales", indica la publicación. 6- El surf. Si Costa Rica es un paraíso del surf, pues Nicaragua es el mejor secreto guardado de esa práctica, señala The Telegraph. Para el surf, el medio elogia a Mukul y su paquete de cuatro días de surf.

7- Los volcanes. The Telegraph menciona tres volcanes: el de Masaya ("donde los españoles pusieron una cruz en la boca del infierno, es el más dramático"); el Mombacho, mucho más calmado; y el Cerro Negro.

8- Little Corn Island. The Telegraph la califica como una de las islas más idílicas en todo el mundo. El artículo explica que Little Corn Island a pesar de estar en Nicaragua, tiene más en común con la cultura miskita, agrega que en la zona se habla inglés y que hay playas vírgenes de arena blanca. En la publicación se añade que Little Corn Island no recibe a una masiva cantidad de turistas y que en el sitio solo hay electricidad de 2 a 5 de la tarde, pero recomienda visitarlo y hacer snorkel.

9- Las ciudades preciosas. León y Granada son las dos ciudades elogiadas. La primera por su volcán (Cerro Negro), catedral, iglesias y museos; y la segunda por el gran Lago y porque se puede recorrer en carruajes. 10- Los Pueblos Blancos. Ubicados entre Granada y Masaya, los Pueblos Blancos de Nicaragua son la mejor opción para disfrutar de fiestas populares y en honor a los santos.

Esa son las 10 claves que da The Telegraph para elogiar a Nicaragua como destino turístico.

Pero la publicación todavía tuvo suficiente espacio para dar un "bono" a favor de Nicaragua y podría marcar una gran diferencia: "De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Nicaragua es más segura que el Reino Unido".