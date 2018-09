Remesas familiares crecen 9% en segundo trimestre

Entre abril y junio de este año la llegada de remesas aumento en 9% al alcanzar los US$371 millones, frente a los US$340 millones , que registró en mismo período de 2017, detalla el informe de “Remesas Familiares II Trimestre 2018”, que publicó recientemente el Banco Central de Nicaragua.

Según el economista Mario Arana, esos márgenes de crecimiento son los que se ha mantenido en los últimos años “y posiblemente se mantengan en lo que resta del año”, descartando la posibilidad de que la ola de migración que ha estallado por la crisis sociopolítica del país incite a un aumento exponencial de la entrada de remesas.

“No creo que en estos momentos estén mandando (dinero), me da la impresión de que los que se han ido, lo han hecho de una forma repentina, sin ninguna planificación. Además, en Costa Rica no están claros con sus problemas fiscales para que pueda resolver a toda esta gente, más bien veo que desde acá le estén enviando a los de afuera”, dijo Arana.

Si se compara la llegada de remesas en el segundo trimestre de este año con el primer trimestre que fue de US$353.4 millones el crecimiento que registra es del 5%.

Ese aumento en los flujos de remesas también ocurre en el acumulado entre enero y junio con US$724.6 millones frente a los US$664 millones que alcanzó en igual período de 2017, marcando la evolución positiva del 9.12%.

“Estas transferencias significaron una importante fuente de ingreso de divisas a nuestra economía, permitiendo dinamizar el consumo y la inversión de los hogares nicaragüenses”, resalta el informe.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Rosendo Mayorga, ha indicado que los nicaragüenses que reciben dinero del exterior han revertido el porcentaje que destinan para el consumo, “antes gastaban el 70% de sus remesas en consumo, ahora es todo lo contrario, apenas destinas el 30%”, lo cual no ha incentivado el auge del sector que representa.

Banca capta más remesas

En los últimos años los nicas en el exterior han utilizado más los bancos comerciales para hacer sus envíos, a tal punto que entre abril y junio alcanzó el pico más alto con 48.5% del total de las remesas que entraron por esa vía, superando el 43.5% que registra en mismo lapso de 2017.

“Los bancos comerciales captaron US$180.2 millones, 21.5% mayor a lo observado en 2017 (US$148.3 millones), este aumento se explicó principalmente por el crecimiento del 27.9% en las transacciones. En tanto, el monto promedio de las remesas fue de US$228.0.5%, menor a lo observado en 2017 (US$240.1)”, señala el BCN.

En tanto, las agencias especializadas canalizaron US$167.0 millones, 0.7% superior que lo observado en 2017 (US$165.9 millones). “El monto promedio de las remesas recibidas por esta vía fue de US$ 155.7 (US$159.2 millones en 2017). En tanto, la cantidad de transacciones registradas creció 2.9%” detalla el informe.

Y los envíos de remesas de bolsillo alcanzaron US$24 millones registrando una merma del 9.4% en comparación al segundo trimestre de 2017 con US$26.5 millones.

Países emisores

Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de remesas con el 56.3% de participación, aportando US$209.1 millones en el segundo trimestre de este año; cifra superior a los US$195.5 millones obtenidos en el período de 2017, ese aumento del monto enviado también se registra en el número de transacciones con el 7.3%, detalla el BCN.

Mientras que Costa Rica —principal destino para migrar de los nicas— sustenta el 18.2% del total de las remesas que entraron al país en el período antes mencionado con US$67.7 millones frente a los USS$ 65.7 millones registrado en el mismo período de 2017. El monto promedio por envió desde Costa Rica creció en US$111.6 millones en comparación a los US$110.8 millones que se enviaba en el segundo trimestre de 2017.

España es el tercer emisario más importante para las remesas de Nicaragua con el 10.7% de participación. Esta nación ha venido ganando terreno en el peso de esos ingresos, incentivado por el aumento en el número de transacciones y el monto promedio de envíos, siendo el más alto con US$313.1 por personas superando a los US$305.8 que registraron en mismo lapso de 2017.

En tanto, del 14% de las remesas son provenientes del resto de países donde existe mano de obra nicaragüense, destacan los flujos provenientes de “México (US$1.4 millones vs. US$1.1 millones en 2017), Canadá (US$4.4 millones vs. US$3.4 millones en 2017) y Panamá (US$ 19.4 millones vs. US$19.2 millones en 2017). En tanto, las remesas provenientes de El Salvador reflejaron un monto igual al observado en el 2017 (US$3.0 millones)”, dice el BCN.

División de las remesas

En cinco departamentos del país se concentra el 68.3% de las remesas que llegan al país, liderando el grupo Managua, con el 34.1%, Chinandega 10.8%, Estelí 8.4%, León 7.9%, y Matagalpa 7.1%.