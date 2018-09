En Nigeria, vacaciones Instagram para descubrir el país

Hacer turismo en Nigeria es todo un deporte. Hay que ser capaz de aguantar ocho horas de autocar para recorrer 250 kilómetros por una carretera llena de baches y obstáculos, saber negociar habilmente con policías corruptos o subir 620 escalones en el calor húmedo de los trópicos.

Pero la recompensa merece la pena: un selfi en las maravillosas colinas de Idanre, en la tierra de los yoruba, en el suroeste de Nigeria, con Chiamaka Obuekwe, la autoproclamada "reina de las agencias de viaje".

Junto a ella, unas 15 personas de entre 20 y 35 años visitan el lugar. Todos visten una camiseta de la agencia de viajes Social Prefect Tours.

A su espalda, las colinas se extienden hasta donde alcanza la vista, en medio de árboles de decenas de metros de alto, mientras la neblina emerge de entre las rocas.

Chiamaka nunca había pensado en fundar una agencia de viajes, pero al publicar sus fotos de viaje en su blog y en la red social Instagram, sus seguidores le preguntaron si podían acompañarla.

Desde su creación en 2015, Social Prefecto Tours se ha convertido en una institución para la juventud activa y moderna de Lagos, la capital económica de Nigeria.

Su página de Instagram tiene más de 40.000 seguidores. "Es la edad de las redes sociales. Si no sacas fotos, es como si nunca hubiera pasado", dice la joven empresaria. "¡Ni siquiera sirve de nada ir al sitio!", bromea.

Descubrir el país

Además de permitir acumular "Me gusta" y emoticonos, internet permitió sobre todo a los nigerianos conocer mejor o incluso descubrir su propio país.

Con una economía basada casi totalmente en la extracción de petróleo, Nigeria nunca desarrolló su turismo, ni siquiera a nivel local.

Apenas quedan unos pocos animales salvajes en las reservas, los hoteles no suelen responder a los estándares internacionales, los puntos de interés turístico son a menudo inaccesibles por falta de infraestructuras y regiones enteras están arruinadas por la contaminación o los conflictos.

Sin embargo, Nigeria, el país más poblado de África (180 millones de habitantes) y tan grande como dos veces España, encierra verdaderos tesoros ocultos. Y por primera vez, su juventud acomodada está dispuesta a descubrirlos.

Al publicar sus fotos en las redes sociales, los participantes en las excursiones compensan en parte 30 años de ausencia de las oficinas de turismo.

Lola Daniyan, de 28 años, fundó Unravelling Nigeria, una de esas agencias de viaje que triunfan en las redes sociales. Durante un viaje a Londres, se le ocurrió crear su empresa al ver a cientos de personas ante el palacio de Buckingham.

"Pensé que nosotros también tenemos muchos palacios reales en Nigeria, pero que no conocemos casi a ninguno", cuenta.

El país, una creación del imperio colonial británico, está dividido entre el norte hausa musulmán tradicionalista y un sur de mayoría cristiana, más dinámico económicamente. Esas dos regiones se observan con recelos, cuando no con desprecio o indiferencia.

"Siempre pensamos que sólo hay tres etnias en Nigeria: igbo, yoruba y hausa", y en realidad hay más de 500, explica. "No sabemos nada del norte, no sabemos cómo viven. Viajar permite acabar con los estereotipos.

Una opinión compartida por Georgina Duke y Emeka Okocha, que decidieron salir a descubrir su país tras haber pasado gran parte de su infancia y de sus estudios en el extranjero.

Empezaron a recorrer Nigeria siguiendo su instinto y crearon Nothing to Do Go ("¿Nada que hacer? Sal"), una plataforma de Instagram que informa sobre las excursiones en grupo en el país y da consejos a los aventureros solitarios.

En sus viajes pudieron comprobar, no obstante, la precariedad del sector turístico local. "Un día estábamos en el estado de Anambra (sudeste) para una boda y vimos fotos de las cuevas de Ohum. Parecía genial", recuerda Emeka. "Pero cuando llegamos allí no había ningún guía para llevarnos al lugar. La gente de la localidad nos dijo que deberíamos haber avisado con 24 horas de antelación. ¿Pero llamando a qué número de teléfono?", se pregunta, riendo.