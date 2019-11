Desborde Musical

Gritos, baladas, rock y reggaeton fueron los ingredientes principales anoche en el terreno de Mundo “e”, donde se realizó el Movistar Music Fest Nicaragua 2008, donde en el escenario hicieron presencia los artistas Reyli, Fobia ,Aleks Syntek, Moderatto, y el panameño Aldo Ranks.



Con una balada romántica apareció el artista mexicano Reyli, a las nueve de la noche. “Con un pie en el cielo” fue el primer tema musical.



“Buenas noches mi Nicaragua querida… que rico volver aquí”, dijo el cantautor, y el público no paró de aplaudir y de gritar.



Reyli recordó que hace dos años se enamoró perdidamente de una nica y por eso quiso volver… “ojalá esté metida entre los asistentes”, detalló.



Le siguieron los temas “Me está llevando la tristeza”, “Al fin me armé de valor”; un tema dedicado a la mujer “Pégale a la pared”, “Desde que llegaste”, con guitarra en mano entonó “Amor del bueno”, entre otros.



“Hoy tiene un valor muy especial, ya que es 8 de marzo, a la mujer hay que tratarla con mucho amor, eso me aconsejó mi padre”, afirmó.



El artista se despidió con rosario en la mano y luego lo tiró al público diciendo: “Nicaragua, cómo te quiero”.





El rock de Fobia

“No eres yo” fue el tema con el que inició la agrupación Fobia su concierto. “Buenas noches Nicaragua, ésta es la primera vez que fobia está en esta patria y vamos hacer un largo recorrido por todos nuestros discos”, y se escucharon los gritos en todo el local.



La presentación de Fobia estuvo cargada de gritos y canciones que los hicieron exitosos en el género del rock, pero también interpretaron “rolas” nuevas y el público respondió bien.





Los teloneros

Carlos Peña fue el encargado de darle apertura a este show con temas variados, luego le siguió la nicaragüense Clara Grun, quien interpretó su éxito Pildorita del Caos, también cantó la canción Barbie, que actualmente está sonando mucho en las radioemisoras de nuestra capital.



“Soy la única mujer en este festival, hoy Día Internacional de la Mujer…es un privilegio, pido un aplauso para la mujer nica”, expresó con emoción Grun.





Ambiente sobrio

El Movistar Music Fest Nicaragua 2008 se caracterizó por un escenario sobrio, con pantallas gigantes, VIP completamente alfombrado que permitía al público relajarse y disfrutar de un show de calidad, un sistema de luces y sonido de excelente calidad.