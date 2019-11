Demencia y depresión

Neurólogo-Psiquiatra



La imagen que se tiene en el mundo occidental de la persona mayor es de abatimiento y confusión. Pero la vida no tiene porqué ser así, el adulto mayor no tiene que convertirse necesariamente en una persona triste, principalmente en estos tiempos en los que es más fácil reconocer y tratar las enfermedades. Pero también es cierto que en el adulto mayor se encuentran con más frecuencia cuadros depresivos y demencia. Como dos enfermedades comunes a esa edad, no resulta quizás sorprendente que la depresión y la demencia tengan una íntima relación. Sin embargo, la relación es compleja: la depresión puede confundirse con la demencia, la depresión puede coexistir con la demencia.



La depresión se puede confundir con la demencia.



El inicio de un cuadro demencial es muy parecido a una depresión, muchos de los síntomas, incluidos la concentración deficiente, el debilitamiento funcional y el deterioro cognitivo (o al menos dar respuestas erróneas en las pruebas cognitivas, que no es exactamente lo mismo), son comunes en ambas enfermedades.



Diferenciar si una persona está deprimida o si está iniciando un cuadro demencial es muy importante, porque el tratamiento es diferente.





¿Cuándo pensar que se trata de una depresión?

Por lo general, en nuestro medio las personas mayores conviven con sus familiares, por lo que es más fácil prestarles más atención y observarlos, cuando se trata de una depresión, generalmente el inicio del cuadro es más rápido, vamos a observar aislamiento social, apatía, disminución de la energía, trastornos del sueño y del apetito, despertar por la mañana temprano y variaciones diurnas del estado de ánimo, empeoramiento del comportamiento y la conducta afectiva por la mañana.



Para identificar menor energía en los ancianos se requiere aproximarse de un modo distinto, porque esta disminución de actividad va siempre unida al paso de los años. Un cambio reciente o una sensación constante de agotamiento o energía, incluso en períodos de descanso, suelen ser indicadores certeros. Ese menor disfrute de las situaciones (anhedonia) no es normal en los ancianos; para detectarlo es necesario identificar los aspectos de la vida que el paciente disfrutaba, por ejemplo, ver la televisión, recibir visitas, estar en compañía de miembros más jóvenes de la familia.



En especial, en los más viejos la evolución de la depresión puede ser muy lenta y adoptar una apariencia similar a la distimia (depresión crónica). Con respecto al sueño hay que recordar que los ancianos necesitan menos horas de sueño y pueden despertarse, por ejemplo, a causa de la nicturia (orinar por la noche).



El deterioro en el cuido personal y el cambio en los hábitos alimenticios o la pérdida de peso pueden ser los indicadores más precoces de depresión o constituir síntomas iniciales de demencia.



En los adultos mayores la depresión puede presentarse también de otras maneras. En la depresión agitada los pacientes muestran hiperactividad, acatisia (movimiento continuo), estrujamiento de las manos y en ocasiones insomnio.



Otra forma de depresión que puede presentarse en los ancianos es la depresión enmascarada, término ya casi en desuso, pero parece aplicarse de manera acertada a un grupo de ancianos. En los últimos años de la vida, la depresión puede enmascararse bajo un semblante sonriente y apariencia de felicidad, o permanecer oculta por quejas y síntomas somáticos. Por otro lado, el dolor crónico a menudo precipita una depresión; además, síntomas menos frecuentes como acufenos o prurito llegan a predominar en los ancianos y causan episodios depresivos graves.



Al observar estas manifestaciones lo que debemos hacer es llevar a nuestro paciente al especialista para que éste pueda valorar si nuestras sospechas tienen un fundamento real, efectúe pruebas clínicas, envíe exámenes de neuroimágenes y decida qué tratamiento prescribir, si se trata de una depresión habrá una remisión notable de los síntomas.



Se ha observado, sin embargo, cada vez con más frecuencia, que los pacientes con una depresión de comienzo tardío tienen un deterioro cognitivo que no es totalmente reversible a la hora de recuperarse de su depresión. Es más, las imágenes neuronales demuestran anormalidades que incluyen cambios intensos de materia blanca y atrofia cortical en pacientes con depresión en edad avanzada. La depresión de comienzo tardío no es probablemente igual que la depresión de comienzo temprano, y en muchos casos incluye un elemento de enfermedad “orgánica” y pérdida neuronal real.





Demencia y depresión

La depresión en el paciente con enfermedad de Alzheimer (un tipo de demencia) es uno de los síntomas afectivos que se da con mayor frecuencia, se calcula que un 80% de los pacientes con demencia tienen depresión y de éstos al menos la mitad tienen un síndrome de depresión mayor. Es más, la depresión en pacientes con demencia contribuye significativamente a aumentar la carga y el esfuerzo en su cuido. Las causas de la depresión en la demencia tienen probablemente múltiples factores; en las etapas tempranas de la demencia el observar el propio deterioro mental podría ser una de las causas que propicie la depresión, pero posteriormente existe evidencia, gracias a estudios con imágenes y de neuropatología, de que la pérdida específica de subpoblaciones de neuronas incrementa el riesgo de depresión. Algunas veces la depresión en la demencia podría tener un componente hereditario. Por ejemplo, un historial familiar de depresión es un factor de riesgo de que aparezca depresión en la demencia y la depresión se produce simultáneamente en parejas de hermanos con demencia con mayor frecuencia que lo que podría esperarse razonablemente sólo al azar. Se ha observado que la aparición del denominado síndrome dismotivacional depresivo puede ser pródromo de la enfermedad de Alzheimer.



El cerebro es un órgano más de tu cuerpo y puede enfermarse en cualquier momento, padecer de una enfermedad mental no es signo de debilidad, tampoco uno se enferma voluntariamente de la mente, muchos factores pueden contribuir a que te enfermes. Lo mejor que puedes hacer por ti, por un ser querido o por un amigo es recomendarle visitar a un especialista.



