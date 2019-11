“El Potrillo” enamorado de Nicaragua

Con su voz espectacular, “El Potrillo”, Alejandro Fernández, hijo de la leyenda viviente Vicente Fernández, estremeció al público que estuvo presente anoche en el terreno Pharaohs para disfrutar de su show.



En un escenario de lujo y bajo mucho orden se presentó ante sus fanáticos nicas “El Potrillo”; además de arrancar suspiros de las féminas presentes, también inspiró que le “tiraran” ropa interior.



“Ya les extrañaba Nicaragua, hemos hecho un espectáculo muy especial, gracias por hacer de esta noche, una noche especial y mágica”, afirmó Fernández.



“Canta Corazón” es el tema con que inició su concierto, luego le siguieron los temas “Que voy hacer sin mi amor”, “Te voy a perder”, “No se me hace fácil”, “Se nos murió el amor”, entre otros éxitos.





Rancheras “un éxito”



A eso de las diez de la noche, Alejandro salió vestido de charro e interpretó los temas: “Guadalajara”, “Mátalas”, el que hizo que el público explotará en júbilo, “Si nos dejan”, entre otras.





Keyla y Son 5

La nicaragüense Keyla Rodríguez y Son 5 fueron los encargados de abrir el show del mexicano, y se encargaron de deleitar al público durante media hora, con un recorrido por diferentes géneros musicales.



Show de primera



Alejandro estuvo acompañado por un mariachis compuesto por once músicos, cuatro coristas y diez músicos de planta, logrando un concierto espectacular.



Personalidades



A este concierto asistieron personalidades de la política de nuestro país, como es el caso del ex presidente Arnoldo Alemán, quien estaba en una tarima, mientras en otra estaba el ingeniero Dionisio Marenco, Alcalde de Managua.