Madonna, Dave Clark Five y Ventures entrarán al Salón de la Fama

La reina del pop Madonna, la banda Dave Clark Five, el grupo The Ventures y los compositores John Mellencamp y Leonard Cohen encabezarán a la nueva generación del Salón de la Fama del Rock and Roll.



Las leyendas del soul Kenny Gamble y Leon Huff y el maestro del blues con la armónica Little Walter también forman parte de los artistas que recibirán el codiciado tributo durante la ceremonia que tendrá lugar en el hotel Waldorf Astoria.



Madonna Luise Ciccone nació en Michigan y posteriormente se mudó a Nueva York. Se convirtió en la reina del pop en las décadas de 1980 y 1990, y con el paso del tiempo también se volvió un icono cultural. Entre sus éxitos figuran las canciones ''Like a Virgin'', ''Papa Don't Preach'', ''Cherish'', ''Like a Prayer'', ''Vogue'' y ''Ray of Light''.



Aunque sigue activa con el disco que presentará el mes próximo, Madonna prefirió que el rockero Iggy Pop interprete sus éxitos en la ceremonia, en la que el cantante Justin Timberlake será el encargarlo de introducirla al salón.



El grupo Dave Clark Five siguió los pasos de los Beatles en la entonces llamada Invasión Británica con impactos musicales que incluyeron ''Because'' y ''Glad All Over''. Ingresa al Salón de la Fama en un momento difícil para el grupo, debido a que su cantante Mike Smith falleció hace menos de dos semanas por una neumonía.



La banda The Ventures tuvo creaciones excelentes en lo que ahora es una vertiente casi olvidada en el rock, la de los arreglos instrumentales. La versátil guitarra de Nokie Edwards le dio al grupo su toque distintivo.



Mellencamp, oriundo de Indiana, dejó pronto el nombre artístico de Johnny Cougar y se erigió en uno de los artistas más exitosos del rocanrol en la década de 1980 con piezas como ''Hurts so Good'' y ''R.O.C.K. in the USA''.



Cohen, de Canadá, es uno los compositores más finos del género aunque quizá no de los más conocidos. Como muestra están sus piezas ''Suzanne'' y ''Hallelujah'', que han interpretado numerosos artistas.