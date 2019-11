Britney Spears paga divorcio

La cantante estadounidense Britney Spears ha gastado 1 millón de dólares, aproximadamente, en su divorcio con Kevin Federline y la batalla judicial por la custodia de los hijos, indicó ayer su abogado en una audiencia en Los Ángeles.



Britney Spears no es una “libreta de cheques en blanco”, afirmó Stacy Phillips, pidiendo al juez que se ocupa del caso, Scott Gordon, que limite a 175 mil dólares la suma entregada a Federline para que pague los honorarios de su abogado.



El juez había ordenado a la estrella del pop pagar los honorarios judiciales de su ex esposo, y el abogado de Federline reclama hasta medio millón de dólares por ese concepto. Mark Vincent Kaplan cobra 600 dólares por hora.



Por su parte, Spears, que no estaba presente el lunes por la mañana en el tribunal, debe aproximadamente 600 mil dólares a sus ex abogados, indicó el sitio de internet TMZ.com.



El divorcio entre Spears y Federline fue validado en 2007, pero ambos siguen enfrentados en torno a la custodia de Sean Preston y Jayden James, de dos años y medio y un año y medio respectivamente.



Desde su separación de Federline en 2006, Britney Spears --que fue de 2000 a 2005-- la cantante mejor pagada del mundo no ha cesado de acumular reveses judiciales, artísticos y personales.