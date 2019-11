Coctelazo musical

Cuatro bandas internacionales, una sola noche. Eso prometía la segunda fecha del Music Fest que ha recorrido Guatemala, El Salvador y ahora Nicaragua. Rabanes, Molotov, Enanitos Verdes y Panda lo cumplieron.



Desde las siete y media de la noche del domingo empezó el cóctel de bandas, cuando Felipe Staiti, de Enanitos Verdes, subió al escenario con los teloneros Malos Hábitos, e interpretaron juntos “Traste viejo”. Pero esa no fue la única colaboración de la noche, pues la amistad de los integrantes de las bandas se dejó ver en cada una de las conferencias de prensa. En el escenario de Molotov se hizo presente Marciano en “Gimmie the power”, un tema clásico de los mexicanos que aseguran sigue vigente en el mundo latinoamericano, y tiene la intención de recordarle a la gente que son ellos los que tienen el poder de cambiar las cosas.



Los Rabanes fueron los primeros extranjeros en pisar la tarima, e iniciaron su espectáculo con mucho feeling. Sembraron adrenalina en el público nicaragüense, “la tierra de Ricardo Mayorga” como dijo el vocalista panameño, cuando hacía bailar y brincar a las y los pinoleros. Mientras Christian Torres, el bajista de la banda lucía una prenda femenina en la cabeza con mucho orgullo.



Luego de “My comanding wife”, cuando la emoción de los asistentes estaba llegando a su tope, los únicos centroamericanos de la noche se despidieron. Después llegó la hora de bailar con Molotov y sus canciones “Puto”, “Frijolero”, “Chinga tu madre” y “Marciano”.



Tal y como sucedió en su visita anterior, “Rasta maldita” fue la rola que se llevó la noche y con la cual finalizó su participación la banda mexicana, siendo acompañados por Emilio, de Rabanes. Durante esta canción los artistas disfrutaron la compañía de varias jóvenes que bailaban con ellos y coreaban la letra.



La noche seguía y las bandas iban pasando por el escenario. Cuando llegó el turno de los Enanitos Verdes y sus mariposas, en el sector izquierdo del lugar se empezaron a bajar los ánimos, a tal punto que la gente se sentó en el suelo mientras disfrutaba de “Amores lejanos”, “Mi primer día sin ti”, “Eterna soledad” y “Tu cárcel”. Durante esta misma balada, los integrantes de Molotov se asomaron por el área de la pantalla y los admiradores de la banda corrieron para acercarse a sus artistas y pedirles autógrafos.



No fue sino hasta la hora de escuchar el “Lamento boliviano” que los ánimos se prendieron nuevamente con los coros del público y las guitarras de Marciano y Staiti.



Durante la conferencia con los medios, los argentinos dejaron claro el gusto y cariño que sienten por Nicaragua y su gente. Por un lado, Marciano dijo sentirse contento de estar en “este bello país”.



“Cada vez que venimos renovamos nuestro romance con Nicaragua, nos pone de buen humor… el calor de la gente siempre se nos queda”, expresó Staiti, quien tuvo la oportunidad de conocer nuestro país fuera de giras de trabajo.



Ya casi llegando la medianoche, los cuatro de Monterrey tocaron los primeros acordes de “Cuando no es como debería ser”, para luego saludar a los fans nicaragüenses y agradecer por la espera de más de cuatro horas.



De nuevo, la emoción de los asistentes dijo presente. Los jóvenes llevaban pósters de la banda, coreaban y brincaban al ritmo de las canciones.



Pero los gritos se hicieron más fuertes aún con “Procedimientos para llegar a un común acuerdo”, “Cita en el quirófano” y “Narcisista por excelencia”. Los regiomontanos fueron los únicos artistas que no se presentaron ante la prensa, pues alegaron cansancio e indisponibilidad ya entrada la madrugada.