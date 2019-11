Juanes impulsa concierto en frontera colombo-venezolana

Como una iniciativa del astro colombiano Juanes, artistas hispanoamericanos que incluyen a su compatriota Carlos Vives, a los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé y al dominicano Juan Luis Guerra ofrecerán el domingo un concierto gratuito por la paz en la frontera colombo-venezolana.



El espectáculo ''Paz sin fronteras'' se hará en el puente Simón Bolívar, un punto de la frontera entre Colombia y Venezuela, para reafirmar la hermandad entre los países suramericanos tras la crisis entre los gobiernos de Bogotá y Ecuador a la que sumó Caracas.



''Está confirmado Alejandro Sanz, su compromiso ha sido muy fuerte desde el principio, y Miguel Bosé también. Estamos simplemente tratando de concretar toda la parte de logística de los vuelos'', dijo Juanes la mañana del martes en declaraciones difundidas por la cadena radial RCN.



Su publicista en Nueva York, John Reilly, confirmó además la participación de Juan Luis Guerra.



El artista y activista dijo que él mismo seleccionó el sitio por ser un lugar estratégico para unir a los ciudadanos de ambos países, que comparten una línea limítrofe de 2.219 kilómetros de extensión.



El puente Simón Bolívar está entre la población colombiana de Cúcuta y la venezolana de San Antonio, uno de los puntos fronterizos más poblados y de mayor intercambio comercial, sin contar con familias enteras que viven o trabajan a uno u a otro lado de la frontera.



''Es algo simbólico. No significa que sea sólo la frontera Colombia-Venezuela... Aquí la frontera es la frontera de todos los países. Literalmente es en la frontera para que todos estén ahí, para que todos apoyen la causa'', explicó el cantautor de éxitos como ''A Dios le pido y ''La camisa negra''.



El recital empezará al mediodía y tendrá una duración aproximada de cuatro horas, indicó Juanes.



Cada artista interpretará ''tres o cuatro canciones y seguramente que nos vamos a juntar todos y haremos algo'' a varias voces.



''Paz sin fronteras'' es el lema del evento en el que los artistas transmitirán un mensaje para reafirmar las buenas relaciones entre los países de la región.



''Todos aquí somos simplemente ciudadanos por la paz y lo que estamos buscando es un poco de ese compromiso de la ciudadanía y de movilizarnos y pedir el derecho a vivir en paz'', dijo Juanes.



Indicó que hasta el momento no está confirmada la asistencia de los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez pese a la invitación que los artistas han hecho desde la semana pasada.



La idea del evento, dijo, surgió en días pasados cuando las relaciones diplomáticas entre Colombia, Ecuador y Venezuela se vieron afectadas tras el ataque del ejército colombiano a un campamento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano y donde murió el 1 de marzo Raúl Reyes, uno de los siete jefe de esas guerrillas.



El anuncio lo hizo el viernes, al día siguiente de arrancar su anticipada gira musical ''La vida'' en el Madison Square Garden de Nueva York, donde hizo un llamamiento a la paz y el repudio a la violencia.



''Esta noche como colombiano quiero extender mi mano derecha y abrazar a todos mis hermanos ecuatorianos. Quiero extender mi mano izquierda y abrazar a todos mis hermanos venezolanos. Y a mis hermanos mexicanos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, salvadoreños, costarricenses'', dijo entonces el músico. ''Como ciudadanos sólo nosotros podemos consolidar una sola bandera: la de la paz muchachos''.



El martes, Juanes apuntó que ''aquí ninguno de nosotros es el artista; aquí todos somos simplemente ciudadanos de la paz''.



''Queremos consolidar esta unión entre los pueblos, que no queremos ningún tipo de manifestación violenta, que somos hermanos, que somos iguales y que solamente tenemos que construir una bandera que es la bandera de la paz'', concluyó.