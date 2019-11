Una velada para enamorarse

Hace dieciocho años, surgió profesionalmente en los escenarios Myriam Hernández. Por su talento, la han nombrado: “La baladista de América”, entre muchos otros reconocimientos.



Todo eso, que definitivamente es una satisfactoria cosecha para esta artista chilena, es posible gracias a su dedicación.



“Cuando uno logra enamorar al público, y uno logra enamorarse de la gente a través de la música y de las canciones, lo más difícil es irse manteniendo en el tiempo, y eso significa mucho trabajo, mucha dedicación… ser muy minuciosa y eso, lleva tiempo de estrés”, comenta Myriam Hernández a EL NUEVO DIARIO, medio a través del cual quizo hacerle saber al público nicaragüense, lo contenta que le hace el poder regresar a entregar su arte. Esta sería su cuarta visita.



Con 10 exitosas producciones musicales, Myriam Hernández, tiene la dicha de ser bendecida con la aprobación del público hacia su trabajo. “Me siento muy contenta de tener ese diálogo musical con el público, por el cual voy a salir luchando y voy a seguir trabajando, por siempre hasta que Dios y la gente quiera”, afirma.



En su próxima visita a Nicaragua, tiene programada dos presentaciones: una en Managua (26 de abril), y otra en la ciudad de Chinandega (25 de abril).



Su encuentro con el público capitalino, que se celebrará en Plaza Maya, tiene como objetivo apoyar el trabajo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).



La intérprete de “El hombre que yo amo”, se declaró muy contenta de poder volver (a Nicaragua). “Me han tratado con muchísimo cariño y muchísimo respeto”, agregó.



Nuevo disco

“Enamorándome”, es el nombre del tour que le permite a Myriam Hernández regresar a Nicaragua. El nombre corresponde al título bajo el cual la artista presentó su último disco.



Es un álbum que contiene diez canciones: cuatro inéditas, y seis, son versiones de “canciones que a mí me hubiese gustado grabar en algún momento, y lo hice ahora” comenta.



Myriam Hernández, dice sentirse muy satisfecha con “Enamorándome”, no sólo porque pudo darse el gusto de interpretar grandes éxitos musicales que la atraparon, sino porque para su realización, contó con la colaboración de grandes de la música, entre ellos Gilberto Santa Rosa, quien le acompaña en la interpretación del tema “No debí enamorarme otra vez”.



“Es un gran artista, un gran ser humano, fue una experiencia realmente muy enriquecedora poder grabar a dúo esta canción”, concluyó Hernández.



“Enamorándome”, también incluye temas de otros exitosos autores de la música hispana como: Marco Antonio Solís, Ricardo Montaner y Kike Santander.



Lo que trae

La cantante chilena, describe el show de su Tour “Enamorándome”, como un “espectáculo de gran nivel”, en el que hará un recorriendo por sus éxitos de siempre, más los de su nuevo material. Promete ser una “noche de magia, de canciones de amor...”



Cada vez que llego a Nicaragua, he tenido un público maravilloso que me ha acogido con los brazos abiertos, con mucho cariño, y manifestándome también el cariño que le tienen a mi música”, agregó.



Tome Nota

El concierto en Managua de Myriam Hernández, será en Plaza Maya el 26 de abril. El valor de la admisión es de 60 dólares, y las entradas puede adquirirlas en el Hotel Crowne Plaza, a partir de la próxima semana. Los detalles de la presentación en Chinandega, serán dados a conocer en días próximos.