Los primeros análisis muestran que el dentífrico irregular no tiene componentes peligrosos para la salud

Los primeros análisis efectuados por el Ministerio de Sanidad y Consumo a muestras de la pasta de dientes de la marca Colgate importada básicamente de Sudáfrica "no muestran indicios" de componentes peligrosos para la salud ni de dietilenglicol. Según han informado hoy fuentes del Ministerio, el análisis se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Referencia del Centro de Investigación y Control de Calidad de Sanidad, en Barajas (Madrid) Sanidad recomienda a los consumidores que no utilicen pastas de dientes ni productos higiénicos o cosméticos de marca desconocida y que adquieran estos productos preferentemente en un establecimiento de confianza. La Agencia Española de Medicamentos había recibido estos días varias informaciones sobre las acciones adoptadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos sobre pastas dentífricas falsificadas o procedentes de China que contienen dietilenglicol, entre ellos los de la marca Colgate falsificados de fabricante desconocido, en cuyo etiquetado figura 'Made in South Africa'.