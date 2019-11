La Calle en concierto

El grupo La Calle, anunció ayer la realización de un concierto de rock clásico para este jueves en la Ruta Maya, a partir de las 8 y media de la noche.



Marvin Triana, segunda guitarra de la agrupación, dijo que en esta oportunidad interpretarán temas conocidos de The Rolling Stone, The Cream, The Creedence Clearwater Revival, Grand Funk Railroad, The Doors, Bee Gee, entre otros.



Además, la agrupación interpretará temas de las diversas etapas de los Beatles, así como canciones en español de los primeros grupos electrónicos nicaragüenses, y de agrupaciones similares centroamericanas. La Calle ha comenzado a grabar su primer disco de estudio con temas originales. Algunos de ellos ya los interpretan en sus presentaciones. Uno de esos temas se titula: “Solamente a tí”. Las grabaciones las hacen en el estudio donde fue Video Blue.