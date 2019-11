Hipertensión Arterial: “asesino silencioso”

Primera parte



Neurólogo-psiquiatra.



Tiene la presión arterial alta y eso le preocupa, muy bien, excelente, usted es un paciente que seguirá los consejos del médico y posiblemente controlará su presión; pero desafortunadamente hay muchas personas que piensan que tener la presión alta no es un problema importante y pasan años en esa situación, poco a poco ésta va dañando órganos vitales. Tener la presión arterial alta si es un problema importante.



¿Sabe usted que si mantiene la presión alta le puede producir incapacidad o muerte? En la medida que usted mantiene alta la presión le puede dar un accidente vascular cerebral, un infarto cardiaco, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal.



La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más frecuente. Una de las razones por lo que las personas no le prestan la atención que se merece, se debe a que generalmente la enfermedad no produce ningún síntoma hasta que ha progresado a una etapa avanzada.



De las personas que son conscientes de su problema aproximadamente sólo la mitad recibe tratamiento, e incluso puede ser menor, sólo una cuarta parte de las personas con presión alta tiene controlada su presión arterial.



Para controlar mejor su presión arterial necesita saber algunas cosas básicas respecto al papel de la presión arterial, y los órganos y sistemas que ayudan a regularla.



El Sistema cardiovascular

Es el responsable de que la sangre circule a través del corazón y los vasos. El corazón está compuesto de cuatro cavidades, dos aurículas --la aurícula derecha y la izquierda-- (situadas en la parte superior del corazón) y dos ventrículos --el derecho y el izquierdo-- (situados en la parte inferior del corazón).



Con cada latido de su corazón cierta cantidad de sangre sale de su cámara principal de bombeo (ventrículo izquierdo), rumba a una intrincada red de vasos sanguíneos que la propaga a través del cuerpo.



La sangre que sale del ventrículo izquierdo, pasa a la arteria aorta la que a su vez se ramifica en arterias más pequeñas, que a su vez dan lugar a arterias todavía más pequeñas que se llaman arteriolas.



Dentro de los tejidos y órganos de su cuerpo hay vasos sanguíneos microscópicos llamados capilares. Los capilares intercambian nutrientes y oxígeno de las arterias por bióxido de carbono y otros productos de desecho producidos por las células. Esta sangre regresa al corazón a través de un sistema de vasos sanguíneos llamados venas.



Cuando llega a su corazón, la sangre de las venas es enviada a los pulmones en donde libera bióxido de carbono y capta oxígeno. Esta sangre oxigenada regresa al corazón, y está lista para empezar otra vez el viaje a través de su cuerpo.



Para mantener este sistema funcionando y moviendo cinco litros y medio de sangre se requiere de cierta presión. Su presión arterial es la fuerza que se ejerce sobre las paredes de las arterias al pasar la sangre. Esta fuerza ayuda a mantener la sangre fluyendo por las arterias.



Reguladores de la presión arterial

Varios factores ayudan a controlar su presión arterial e impiden que aumente o disminuya demasiado. Incluyen tres órganos principales: el corazón, las arterias y los riñones.



El corazón: Cuando el corazón envía sangre a la arteria principal (aorta) se crea cierta cantidad de fuerza por acción del bombeo del músculo cardiaco. Mientras más tiene que trabajar el músculo cardiaco para enviar la sangre, mayor fuerza se ejerce sobre sus arterias.



Las Arterias: Para acomodar el flujo de sangre que viene del corazón, las arterias están revestidas de músculos lisos que les permiten expandirse y contraerse al paso de la sangre. Mientras más elásticas son las arterias, menos resistentes son al flujo de la sangre y menos fuerza se ejerce sobre sus paredes. Cuando las arterias pierden su elasticidad o se estrechan, la resistencia al flujo de sangre se aumenta y se requiere una fuerza adicional para impulsar la sangre a través de los vasos.



Riñones: Regulan la cantidad de sodio y agua que tiene el cuerpo. El sodio retiene agua, por lo tanto el cuerpo tiene más sodio, más agua está contenida en la sangre. Demasiado sodio puede hacer que los vasos se estrechen.



Otros factores

El sistema nervioso central y muchas hormonas y enzimas influyen también sobre su presión arterial.



Dentro del corazón y de varios vasos sanguíneos se encuentran unos nódulos llamados “baro receptores” que controlan la presión de la sangre en las arterias y las venas. Si perciben un cambio de presión, envían señales al cerebro, éste responde a los mensajes de los baro receptores enviando señales para que se liberen hormonas y enzimas que afectan el funcionamiento de los vasos sanguíneos, ampliando o estrechando las arterias del corazón para hacer más rápida o más lenta la frecuencia del corazón y del funcionamiento de los riñones, con el propósito de mantener la presión arterial dentro del rango normal.



Una de las hormonas que más afecta la presión arterial es la epinefrina, también conocida como adrenalina. La epinefrina es liberada en períodos de mucho estrés o tensión, como cuando está asustado o cuando está apresurado para terminar un trabajo a tiempo.



La epinefrina hace que las arterias se estrechen y que las contracciones del corazón se vuelvan más fuertes y rápidas, aumentando la presión en las arterias.





¿Cómo se mide la presión arterial?

La presión arterial se mide con un instrumento que se llama esfigmomanómetro, y su medición se expresa en milímetros de mercurio (mmhg).



La sistólica es la presión en las arterias cuando el corazón se contrae y envía sangre a la aorta. Es la primera lectura que se hace con el esfigmomanómetro. La diastólica, nos dice qué tanta presión queda en las arterias entre latidos cuando el corazón se está relajando y llenando de sangre. Es la segunda lectura que se hace con el mismo aparato.



La presión arterial en el adulto es de 120/80mmhg. Presiones sistólicas entre 130 y 139 mmhg, y diastólica entre 85 y 89 mmhg, se encuentran en los extremos de lo que se considera un nivel seguro. Lecturas dentro de este rango a menudo son referidas como limítrofe o normal alta.



La presión aumenta durante los períodos de actividad cuando el corazón tiene que trabajar más, como cuando hace ejercicio. Y disminuye con el reposo cuando hay menos demandas sobre el corazón, como cuando usted duerme.



La presión arterial también cambia con los cambios de posición del cuerpo, como cuando cambia de estar acostado a estar sentado o a una posición de pie. El alimento, el alcohol, el dolor, el estrés y las emociones fuertes aumentan la presión arterial. Estas altas y bajas diarias son perfectamente normales.



La presión arterial cambia según la hora del día, generalmente es más alta en horas de la mañana después de despertar y empezar a estar activo. Habitualmente permanece igual durante el día y en la noche comienza a disminuir. Llega a su nivel más bajo en horas tempranas de la madrugada mientras está dormido.



¿Cómo medirse correctamente la presión arterial?

El mejor momento para medir la presión es durante el día, después de haber estado activo varias horas. Si practica ejercicio por las mañanas es mejor medir la presión antes o varias horas después.



Tampoco debe fumar o beber café o alcohol 30 minutos antes de tomar la presión arterial.



