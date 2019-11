Destino turístico Barceló Montelimar

Hay un destino en nuestro país que espera recibirte con los servicios de mejor calidad a nivel nacional, con estructura moderna en perfecta armonía con la flora y fauna natural que colorea su pacífico y encantador ambiente: Barceló Montelimar Beach. Situado en la costa Oeste del Pacífico de Nicaragua es un lugar privilegiado por su exuberante vegetación tropical, es un impresionante resort, considerado uno de los mejores de toda Centroamérica.



Situado en primera línea de playa, es un gran resort vacacional de 210 hectáreas, ideal para unas vacaciones en pareja o en familia bajo el programa “Barceló Todo Incluido”, característico de los Barceló Hotels & Resorts de América Latina.



Franklin Flores, Director Comercial de Barceló Montelimar, comentó que el hotel está capacitado con 293 habitaciones de las cuales tres de ellas son Junior Suits, el resto son habitaciones estándar, de una o dos camas. “Contamos con tres piscinas, dos para adultos y una para niños, además del jacuzzi”, añadió.



Entre otras facilidades que ofrece el hotel está el casino, la nueva disco ubicada dentro del casino y tres restaurantes a la carta, uno con especialidad en comida española, otro en nacional, y uno en mariscos.



Además, se ofrecen dentro de los paquetes servicios no incluidos que el cliente puede solicitar, por ejemplo Internet inalámbrico, paseo en caballos, cuadriciclo, sala de masaje, sala de belleza, souvenirs, servicios médicos y farmacéuticos las 24 horas, además de un banco para realizar sus transacciones, expresó Flores.



También hay siete bares en todo el resort a lo largo de la playa, uno de ellos es un Snack bar junto a la piscina en el que puedes consumir desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde.



Con el “sistema todo incluido” el cliente paga por comida, bebidas, habitación, servicios especiales, animaciones diurna y nocturna, espectáculos, discoteca, y una habitación que no tiene nada que envidiar a un hotel cinco estrellas.



Promociones

Si Barceló está entre tus opciones turísticas de Semana Santa, hay promociones especiales de temporada en la que puedes disfrutar de los beneficios. De domingo a miércoles santo habrá un precio de 82 dólares por persona con habitación doble.



Según flores, después de Semana Santa hay tarifas especiales y muy atractivas entre semana. Por ejemplo, de domingo a viernes, tarifas desde 56 dólares con impuestos incluidos por una habitación para cuatro personas; “Y los fines de semana hay promociones de 63 dólares ya con todo incluido para noche de sábado, también con habitación para cuatro personas”.



En las habitaciones del hotel, puedes encontrar servicios como baño-ducha, secador, terraza, balcón, televisión satelital, espejo de aumento, vista al mar, aire acondicionado, minibar, teléfono y caja fuerte sin cargo.



Centros de Convenciones

Pero además de habitaciones, el hotel cuenta con Centros de Convenciones oportunos para reuniones o capacitaciones. Flores comentó que se puede combinar trabajo con la diversión y el relax. Actualmente se cuenta con 9 salas de reuniones, pero a partir de junio aumentarán a 13, que no solo estarán disponible para reuniones, sino también para bodas, aniversarios o cualquier otra celebración.



Dentro de esas promociones para eventos familiares, Barceló tiene para los recién casados una atención especializada. Por tres noches de luna de miel en el hotel, la pareja recibe una botella de vino, plato de frutas, una hora de masajes para los novios, una hora de paseo a caballo y una cena a la carta cortesía de la casa, sin costo adicional.



Las temporadas fuertes del hotel son en entre diciembre y abril, pero los fines de semana del año también hay buena afluencia, sobre todo porque no se pierde la calidad y el buen servicio en la atención.



Barceló Montelimar abrió a mediados de 1992 --este año cumple 15---. “Pero como cadena española existimos hace 76 años, presentes en 15 países del mundo. En Latinoamerica, estamos bien fuertes en República Dominicana, México, Cuba y Ecuador, en Centroamérica estamos en Costa Rica y Nicaragua”, expresó Flores.



La ruta

Barceló Montelimar está ubicado en la costa Oeste del Pacífico de Nicaragua a 65 kilómetros de la capital del país, Managua, y a 73 kilómetros del Aeropuerto Internacional Las Mercedes. Para reservaciones puede llamar al 2686769 ó 2696752, o llame gratis al 1-800- 2200.