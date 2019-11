Gloria Trevi ofendida

Gloria Trevi está evaluando la posibilidad de entablar una demanda contra una radioemisora de Los Ángeles, California, luego que un locutor se refiriera a ella como una “asesina en serie”, insinuando que había matado a su hija Ana Dalai.



El abogado de la cantante de 40 años, Richard Díaz, señaló que se reunirá con Trevi para decidir si interponen la demanda. “La ley establece que no se puede acusar a una persona de un delito sin tener pruebas. Pronto me reuniré con ella para estudiar la situación”, explicó tras recordar que no sería la primera vez que la intérprete toma acciones legales para defender su honra. “En septiembre de 2007 demandamos al señor Andrés Puentes por hacer declaraciones difamatorias a través de un programa radial. Él afirmó que mi clienta era responsable del homicidio de su hija Ana Dalai”, señaló.



Díaz agregó que “cuando eso sucedió yo sometí a Gloria Trevi a un examen detector de mentiras y lo pasó de manera sobresaliente, quedó claro que ella era inocente. Como el señor Puentes nunca pudo comprobar sus dichos, ahora está tratando de que lleguemos a un acuerdo”, informó. Gloria Trevi dio a luz a Ana Dalai en Brasil en octubre de 1999. La pequeña falleció un mes después en circunstancias que aún no se aclaran.



Fuente: Ritmosonlatino.com