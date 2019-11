La revolución del automóvil talla XS

Tras décadas entregadas a la potencia, el espacio o la deportividad, la industria del automóvil se ha rendido al encanto de lo infinitamente pequeño. En los próximos años, reducir el tamaño de los vehículos será bello, útil, ingenioso y socialmente aceptado.



Más que implantar una moda, lo que los fabricantes pretenden es adelantarse a futuras legislaciones que castigarán con severas multas a las marcas cuyas emisiones medias superen determinados límites como 130 gramos de Dióxido de Carbono (CO2) por kilómetro recorrido.



Con este panorama, y a falta de dar con el automóvil sin emisiones, sólo queda reducir tamaño y peso. El problema es romper una ley de la industria del automóvil que dice que fabricar coches pequeños sólo es rentable si se venden baratos por cientos de miles, una especialidad de Fiat y PSA.



Toyota, que en los últimos 10 años ha amortizado sobradamente el lanzamiento de su híbrido Prius, espera resolver la ecuación recurriendo a un precio alto. El fabricante japonés ha concentrado en un vehículo de menos de tres metros de largo tres plazas para adultos de hasta 1.90 metros de altura, un motor suficientemente potente y, sobre todo, la seguridad y los extras propios de un coche de alta calidad. De hecho, el IQ (acrónimo de cociente intelectual en inglés) costará más que su utilitario Yaris y el grupo llegó a barajar la posibilidad de venderlo bajo la marca Lexus.



"Para reducir peso hay que reducir la dimensión de cada componente", explica Hiroki Nakajima, ingeniero responsable del desarrollo del IQ. Con sólo 12 centímetros de grosor, el depósito de combustible almacena 32 litros; el sistema de aire acondicionado es un 30 por ciento más pequeño que en el Yaris; los voladizos apenas sobresalen, el motor ocupa menos espacio y hay más plástico y aluminio.



Nakajima asegura que el IQ será sobresaliente en términos de seguridad --con una calificación de cinco estrellas EuroNCAP-- y emisiones de CO2, con 99 gramos por kilómetro recorrido.





Nueva vía

"Hemos resuelto la paradoja de crear un exterior compacto y un interior habitable, y se lo hemos puesto difícil a nuestros competidores", asegura orgulloso el vicepresidente de Toyota en Europa, Thierry Dombreval. Aunque rechaza la comparación, a nadie se le escapa que el IQ aspira a lograr el éxito que no alcanzó el Smart de la alemana Daimler.



"Tamaño y precio se han desvinculado. Lo pequeño es bonito en Europa", explica Dombreval para argumentar que el coche será "asequible" pero más caro que el Yaris.



Toyota espera vender 70 mil unidades del IQ y lograr así reducir las emisiones medias de su flota de vehículos con un modelo pequeño pero rentable.



Tata Nano

En el extremo contrario, el fabricante indio Tata ha optado por llevar al extremo la fórmula para rentabilizar los coches pequeños. Con 3.1 metros, 580 kilos de peso y un motor de 33 caballos que emite menos de 120 gramos de CO2, su Nano ofrece espacio a cuatro personas a un precio de 1,700 euros en la India. Esta ficha técnica fue suficiente para convertir al modesto y barato Nano en la estrella de una cita cuajada de glamour, como Ginebra.





Sin embargo, desde un punto de vista europeo, Tata aportó más espectáculo que otra cosa. Si sirve para hacer asequibles los coches a todos los ciudadanos de los países emergentes, incluso en su versión más cara, los reglamentos de seguridad harían inviable su venta en Europa.



Lo reconocía el propio Ratan Tata en Ginebra, al indicar que la venta del modelo en Europa sólo se realizaría con modificaciones técnicas que elevarán notablemente su precio, lo que no restó un ápice de orgullo a su afirmación de que el grupo indio ha abierto un nuevo camino en la industria del automóvil y que su objetivo es lograr con el tiempo lo que ha conseguido precisamente Toyota.





Toyota duda sobre el auto para todos los bolsillos

Toyota decidirá antes del final de 2008 si produce o no un coche de bajo precio. Hace un año, el gran fabricante japonés había anunciado que iba a estudiar las posibilidades de un coche para todos los bolsillos.



Eran los tiempos en que Tata había puesto ya una fecha definitiva a la introducción en el mercado de la India de su coche de dos mil dólares y Renault se planteaba tal posibilidad en asociación con Bajaj, otro fabricante indio.



Frente a estas propuestas, el presidente mundial de Toyota, Katsuaki Watanabe, anunció que su coche de bajo costo sería el resultado de muchos componentes y que sería un producto de referencia.



Un año después, en el Salón de Ginebra, el mismo escenario que hace un año, se mostraba menos seguro de que el proyecto se convierta en realidad, aunque anunció que existen ya prototipos del vehículo, que ahora están en fase de pruebas.



Watanabe explicó que este vehículo ha supuesto un difícil proceso de desarrollo, puesto que ha habido que crear sistemas de aire acondicionado muy simples, baratos y de poco peso; trabajar concienzudamente en el salpicadero, el cuadro de instrumentos, los asientos, de forma que los costos sean los más bajos posibles.



También, queda por decidir los procesos de producción, para que se pueda ensamblar en el menor tiempo posible, con un mínimo de mano de obra y sin necesidad de muchos robots.



Finalmente, habrá que ver qué posibilidades de fabricación existen en mercados de mano de obra barata y cuál es la demanda potencial de este vehículo. Lo que no especificó Watanabe es el costo de producción que tendría el vehículo en el que trabajan, pero indicó que en Toyota todos los productos deben responder a criterios de seguridad, calidad, respeto con el medioambiente y eficiencia energética.



En cuanto a los mercados en los que sería introducido, desde el principio indicó a algunos de la región Asia-Pacífico, en los que los índices de motorización son bajos.





Fuente: elmundomotor.elmundo.es