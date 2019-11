Ex beattle paga a su ex

LONDRES /AFP

La disputa por una parte de la fortuna del músico Paul McCartney lanzada por su ahora ex esposa Heather Mills concluyó, cuando el ex cantante de los Beatles aceptó pagarle 48.6 millones de dólares, y ponerle fin a menos de cuatro años de matrimonio.



La suma es bastante menor de la que había reclamado Mills, de 40 años, quien pidió en la Corte 250 millones de dólares al ex beattle. El matrimonio surgió en junio de 2002 y procrearon a su hija Beatrice, de cuatro años.



La suma obtenida por Mills por decisión del juez Hugh Bennet es bastante menor de la que habían vaticinado algunos diarios, que la situaban en unos 120 millones de dólares. El monto hubiera sido un récord en Gran Bretaña.



"Estoy muy, muy, muy contenta", dijo Mills a los reporteros que esperaban frente al Alto Tribunal de Justicia de Londres, donde se desarrolló la áspera batalla legal sobre el acuerdo de divorcio que tuvo mucho también de circo mediático.



"Paul ofrecía mucho menos", aseguró Mills, despotricando ante los reporteros de que McCartney le ofrecía "sólo" 30 millones de dólares por menos de cuatro años de matrimonio, y que se quejó también del juez, los abogados y del sistema legal británico.



"El juez dijo que (McCartney) valía 400 millones de libras (800 millones de dólares), cuando todos saben que tiene el doble", lanzó Mills.



En cambio, el cantante, compositor, músico, poeta y activista de 65 años, convertido en una de las figuras más amadas por los británicos, dijo que no iba a comentar la decisión del juez, optando por mantener la misma discreción que ha mostrado a lo largo del proceso de divorcio.



McCartney --que nunca ha dicho si se arrepiente de no haber firmado con Mills un acuerdo prenupcial como le habían aconsejado algunos-- es quien ha salido al parecer ganando, no sólo en términos financieros, sino de respeto, reputación y prestigio.



Tras la audiencia, celebrada a puertas cerradas, como prevé la ley británica el juez publicó un resumen de sus conclusiones.



La ex modelo y activista en defensa de los derechos de los animales, a quien los tabloides británicos han retratado como una mujer fría y ambiciosa, anunció inmediatamente que no apelará contra el fallo del juez, pero pedirá que las consideraciones del fallo no se hagan públicas.