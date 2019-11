Brad Pitt y Bill Clinton unen fuerzas

NUEVA ORLEANS / AP



El ex presidente Bill Clinton y el astro de Hollywood, Brad Pitt, se reunieron con cientos de voluntarios en el barrio Lower 9th Ward, donde una fundación encabezada por Pitt planea empezar a construir viviendas asequibles para desplazados por el Huracán Katrina.



‘’Esperamos ver un inmenso cambio aquí en los próximos seis meses’’, dijo Pitt a un grupo de residentes mientras posaba para fotografías y firmaba autógrafos el domingo.



El actor de 44 años y Clinton, caminaron por la calle rodeados de cientos de voluntarios, quienes con palas y rastrillos prepararon el terreno para las casas. Por horas cortaron la grama y eliminaron la mala hierba que había crecido en los desagües y en las aceras.



El vecindario Lower 9th Ward fue uno de los más afectados por Katrina en Nueva Orleáns el 29 de agosto de 2005, cuando el huracán ocasionó la ruptura del dique de la ciudad, y con ello una devastadora inundación.



‘’Es adecuado que terminemos un fin de semana enfocado en el servicio de los jóvenes, convirtiendo palabras en acciones’’, dijo Clinton en un comunicado.



Una banda de metales tocó música de fondo, mien-tras el ex mandatario y Pitt conversaban y estrechaban las manos de los voluntarios.



El evento terminó el domingo con el esfuerzo de los voluntarios en el Lower 9th Ward, sitio donde Pitt y su Fundación Make It Right construyen casas con materiales inocuos para el medio ambiente, para residentes que perdieron sus hogares en la tormenta.



Pitt y Clinton también tomaron sus palas tras saludar a los voluntarios.