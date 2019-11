Beto Cuevas regresa a la música

NUEVA YORK / AP



Le tomó más de tres años lanzar su anticipada carrera como solista. Pero para Beto Cuevas ése no fue tiempo perdido, sino todo lo contrario.



El ex vocalista del grupo de rock chileno La Ley, ayer inició una gira en Estados Unidos que incluye la presentación de algunos temas de su álbum debut.



Según dijo el artista en una entrevista reciente finalmente pudo reconectarse con su familia y vivir ‘’la vida, no la vida loca... (Pues) durante 16 años no paré’’.



‘’¡Imagínate! Viví 16 años en una nave espacial y lógicamente aterricé’’, expresó al ser cuestionado acerca de cómo era un día normal en su vida después de La Ley.



‘’Estás en tu casa, tienes la cotidianidad de tu hogar: llevar y buscar a tus hijos en el colegio, hacer compras...’’, relató el rockero de 40 años, padre de un hijo de 15 y de una hija de 21. ‘’Con eso viene un reconocimiento de los seres cercanos, que te comienzan a conocer en la cotidianidad, y logras desarrollar otro tipo de relaciones que no tienes cuando estás de paso’’.





De vuelta a lo cotidiano

El intérprete de éxitos como ‘’Tejedores de ilusión’’ y ‘’Desiertos’’ dijo haber atravesado todo un proceso de adaptación que lo ha hecho ‘’crecer como ser humano’’ y en el que tuvo que aprender a ser padre y ‘’comenzar a vivir la vida como un miembro más de la familia, no como un rey’’, pues antes era poco el tiempo que pasaba en casa y además tenía personas que manejaban su agenda.



‘’De partida no soy un ‘rock star’ en mi casa; soy un papá normal, común y corriente que pone límites y tiene que ser papá, muy comunicativo y liberal en muchos aspectos y conservador en otros’’, aseguró con cierto orgullo del Beto de hoy.



Cuevas, quien durante su hiato musical también actuó en películas como ‘’La mujer de mi hermano’’ de Ricardo de Montreuil y ‘’Borderland’’ de Zev Berman y hasta se lanzó a las artes plásticas con un poco de pintura, afirma que el hecho de haberse permitido vivir emociones también trajo como consecuencia ‘’canciones muy honestas’’ que presentará en una gira promocional por ciudades como Houston, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Miami.



Su disco que saldrá a la venta hasta julio bajo el sello Warner Music y la producción de Steve Tuschar (Circo) y Áureo Baqueiro (Moenia, Aleks Syntek, Motel).



‘’Mi entusiasmo no sólo es volver a los escenarios sino que es la primera vez que armo una banda’’, dijo el músico nacido en Santiago de Chile, quien como parte de La Ley grabó siete discos y ganó un Grammy y dos Latin Grammy.



Prometió ‘’canciones nuevas muy profundas a nivel emocional y eso lógicamente montado en un concepto de rock que es lo que a mí me gusta pero con lo que es los matices y dinámicas que te da el pop’’ y adelantó que ‘’hay canciones muy melódicas, muy bonitas, sensibles, y hay otras más rabiosas, más fuertes’’.



¿Nervioso por el regreso? ‘’Las cosquillitas todavía no las siento y estoy incluso un poco preocupado, pues debería’’, respondió entre risas. ‘’Pero creo saber porqué no las estoy sintiendo y es porque he estado aguantándome las ganas incontrolables de subirme a un escenario desde hace mucho tiempo’’.