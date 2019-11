Madonna niega separación conyugal

NUEVA YORK / AP

Madonna salió al paso de las versiones sobre la supuesta desintegración de su matrimonio con el cineasta Guy Ritchie.



‘’Estoy encantada de confirmar que el señor y la señora Ritchie siguen felizmente casados’’, dijo la vocera de la cantante, Liz Rosenberg, en un comunicado.



Medios de prensa y blogs han especulado sobre la situación de la pareja. El lunes, el diario británico The Sun publicó un artículo en su página web con el titular: ‘’El matrimonio de Madge (Madonna) pende de un hilo’’.



Ritchie, de 39 años, no asistió a la ceremonia en que Madonna ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll la semana pasada, ni a un evento de recolección de fondos para misiones de la ONU en febrero al que asistieron numerosas personalidades.



Rosenberg explicó que hasta hace poco Madonna, de 49 años, y Ritchie, estaban viviendo en diferentes países. La Chica Material andaba de gira por Estados Unidos para promover su nuevo disco, ‘’Hard Candy’’, mientras el director de cine estaba en Inglaterra dando los últimos toques a su nueva película, ‘’RocknRolla’’, filmando un comercial para Nike y ‘’trabajando en varios guiones’’.