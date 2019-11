Elton John apoya a Hillary Clinton

Nueva York / AFP



El cantautor británico Elton John dará un concierto el 9 de abril en la ciudad de Nueva York, con el propósito de recaudar fondos para la campaña de Hillary Clinton, anunció el servicio de prensa de la aspirante presidencial demócrata en un comunicado.



El espectáculo "Elton y Hillary: una sola noche", a celebrarse en el célebre teatro Radio City Music Hall, será la primera presentación pública en solitario del músico británico en Nueva York desde el concierto que dio sin acompañamiento orquestal en el Madison Square Garden en 2000.



"No soy un político pero creo en lo que hace Hillary Clinton (...) Me entusiasma la idea de apoyar a Hillary cantando en lo que será una velada verdaderamente memorable", declaró.



Las entradas estarán a la venta a un precio inicial de 125 dólares. Con esta iniciativa, Elton John se une a celebridades como Jack Nicholson y Glenn Close o el legendario astro de la NBA Magic Johnson; que hicieron público su apoyo a la ex primera dama en la carrera por la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.



Su rival en la liza partidaria, Barack Obama, cuenta por su parte con el apoyo de la influyente diva de la televisión norteamericana, la multimillonaria Oprah Winfrey, y de actores como Robert De Niro, George Clooney y Sharon Stone.







Elton John. Foto: Archivo / END