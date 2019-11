Agente 007 rumbo a Chile

Panamá / AFP



El rodaje de “Quantum of Solace”, la última aventura del mítico agente secreto James Bond, protagonizada por el británico Daniel Craig, seguirá en Chile tras un mes de filmaciones en Panamá, en el casco antiguo de la capital y en la provincia de Colón.



“Todavía quedan otras 22 semanas de rodaje”, dijo el productor Michael G. Wilson a la prensa desde Colón, donde filmarán las últimas escenas de “Quantum of Solace” antes de viajar a Antofagasta.



Wilson también negó que la producción haya sido objeto de robos en Panamá, pero reconoció el incidente con un ladrón que intentó llevarse objetos del vehículo asignado a Craig.





La nueva aventura

A pesar de la vigilancia policial estricta y de severos controles en las locaciones de rodaje, fotógrafos locales y programas del espectáculo lograron en varias ocasiones obtener imágenes del set de filmación y de los actores, desde edificios cercanos.



En esta nueva entrega, el agente 007 se enfrenta a peligrosos enemigos y narcotraficantes en Bolivia y Haití, señalaron los productores.



Craig, que encarna al seductor espía británico por segunda vez consecutiva, luego de la hipertaquillera “Casino Royale” (2006), estará acompañado por la hermosa modelo ucraniana Olga Kurylenko, quien encarna a Camille, la nueva “chica Bond”.



Al igual que en los últimos cinco episodios de la saga del agente secreto más famoso de todos los tiempos, la veterana actriz británica Judi Dench será “M”, la estricta jefa del Servicio Secreto de Su Majestad (HMSS, en inglés).



El reparto también está integrado por Jeffrey Wrigth, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen y Gemma Atterton.



Según los productores, el costo total de la película --la aventura número 22 de James Bond-- será de 230 millones de dólares, y su llegada a las carteleras se pronostica para noviembre de este año.



En Panamá, la producción de “Quantum of Solace” contrató a un mil extras y 250 profesionales del cine y la moda locales.



El título de la cinta fue tomado del cuento “Sólo para sus ojos”, una antología de relatos breves publicados en 1960 por el creador del agente secreto 007, el escritor británico Ian Fleming.



Antes de llegar a tierras panameñas, el rodaje pasó por Italia y España, además de grabar en los estudios británicos de Pinewood.



El ministro del turismo panameño, el cantautor Rubén Blades, informó que después de “Quantum of Solace” se espera la llegada del cineasta, actor y productor australiano Mel Gibson, con el rodaje de “Made in Panamá”.