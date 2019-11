Lenny Kravitz posterga gira por Latinoamérica

Buenos Aires /AFP



El músico estadounidense Lenny Kravitz postergó su gira por Latinoamérica debido a problemas de salud, y no tocará en el festival Quilmes Rock-08 que comenzará el 30 de marzo en el Estadio River Plate de Buenos Aires, informaron los organizadores.



La empresa T4F explicó en un comunicado que Kravitz postergó su gira “Love Revolution tour”, a raíz de “una recaída en su problema de salud -bronquitis- al retomar sus actividades promocionales en Europa”.



La gira incluía presentaciones en Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia, entre otros países.



Kravitz estuvo internado por una bronquitis severa el pasado 12 de febrero en un hospital de Miami, y esa situación había generado una importante repercusión en Estados Unidos, donde también canceló varias presentaciones.





T4F aclaró que la noticia no afecta la realización de la cuarta noche del Quilmes Rock 08, en el que Kravitz iba a ser figura central. Pero ratificó la presentación de las bandas argentinas “Divididos” y “Massacre”, y la norteamericana Black Rebel Motorcycle Club de garage rock.



De todos modos, indicaron que quienes lo deseen pueden pedir el reembolso de sus entradas.



La participación de Kravitz había sido confirmada el martes por los organizadores, junto al británico Ozzy Osbourne y la banda californiana Korn, el grupo español La Marea y los uruguayos de La Vela Puerca y No Te Va Gustar.