“La misma luna” llega a EU

NUEVA YORK /AP



“La misma luna’’ podrá verse de este lado de la frontera el miércoles, cuando la cinta mexicana ovacionada en el Festival de Sundace se estrene en Estados Unidos.



La emotiva historia de un niño que tras la muerte de su abuela ingresa indocumentado a éste país en busca de su madre, quien desde hace cuatro años trabaja también indocumentada en Los Ángeles para proveerle a su familia, muestra el lado humano de la comunidad inmigrante, dice su directora, Patricia Riggen.



“Cuando me mudé a Los Ángeles me llamó mucho más la atención los millones de mexicanos que viven allá’’, relató recientemente la realizadora mexicana en Nueva York. “Siempre se habla de política y finanzas, no del lado humano de la inmigración’’.



Conversando con compatriotas indocumentados vio la oportunidad de llevar al cine no sólo un relato sobre inmigrantes, sino “una historia universal sobre la separación de familias, que se ha dado a través de la historia en todas las culturas, y que ahora nos ha pegado a nosotros los latinos’’.





El elenco

Protagonizada por Kate del Castillo, Eugenio Derbez y Adrián Alonso en el papel de Carlitos, “La misma luna’’ representó un gran reto para éstos actores, coincidieron los tres por separado en el mismo encuentro con la prensa neoyorquina.



Del Castillo, en el papel de Rosario, la madre de Carlitos, dijo que como actriz siente que de algún modo puede aportar un grano de arena al participar en proyectos como éste.



“Esto está sucediendo. Es una historia dentro de millones e incluso yo soy parte de esas mujeres’’, declaró la estrella de telenovelas mexicanas radicada en Los Ángeles. “Lo dejé todo, una zona confortable, a mi familia para venir, aunque en otras condiciones’’, expuso.



Acotó que a diferencia de Rosario no ve su esfuerzo como sacrificio, porque “estoy donde tengo que estar, a pasos muy pequeños pero bien’’, mientras que su personaje “no es feliz. Rosario se ve obligada a hacer cosas tremendas porque no ve luz’’.



“Yo he sido muy afortunada’’, recalcó la actriz, quien ha desempeñado papeles en situaciones extremas en películas como “Trade’’ y “Bordertown’’. “Han caído proyectos en mis manos que no he buscado, temas fuertes, polémicos, a los que no puedo darles la espalda’’.





Derbez alejado

de la comedia

Para Derbez, “La misma luna’’ representó “un oasis después de 15 años de estar haciendo comedia’’.



El cómico da vida a Enrique, un indocumentado solitario y egoísta que contra todos sus principios es obligado a ayudar a Carlitos.



“Todos los personajes tienen sus motivos; nadie es totalmente una mala persona’’, señaló el mexicano sobre el filme, “un producto hermoso... que te deja el corazón lleno’’.



Aunque descargó algo de humor al final de algunas tomas sin saber que Riggen las incluiría, afirma que su mayor preocupación fue desligarse por completo de la faceta con la que se ha dado a conocer.



Para “desintoxicarse’’ tomó clases de drama en Nueva York, pues se trata de “dos sistemas totalmente diferentes’’, y dijo que pese a sus diferencias, él y Enrique se parecen.



“Tiendo a ser muy solitario. Cuando viajo me encanta estar solo, pocas veces en mi vida puedo hacerlo. También soy un inmigrante y he sufrido de discriminación’’.



La madrugada que arribó a Estados Unidos lo detuvieron una hora en inmigración, “y me trataron muy mal’’ en el aeropuerto, señaló.



De Carlitos destacó que es un niño muy valiente. “Cruzar (la frontera) no es fácil. Yo admiro mucho a Carlitos’’. Agregó que “por el amor de una mamá’’ él probablemente haría lo mismo.



Escrita por Ligiah Villalobos, “La misma luna’’ fue este año la película en español mejor vendida en Sundance por cinco millones de dólares. Su costo de producción fue de dos millones.