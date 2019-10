Jessica Alba se junta a Mike Myers para "The Love Guru"

La belleza de Jessica Alba resaltará junto a Mike Myers en su próximo largometraje, "The Love Guru", una nueva comedia del autor de "Austin Powers".



Según confirmaron hoy los estudios Paramount, la comedia que tiene su fecha de estreno para junio de 2008 también contará con la presencia de Verne Troyer, el actor que saltó a la fama con el papel de "Mini-Me" en la popular comedia "Retro" de Myers, parodia de las películas de James Bond.

En "The Love Guru", Myers interpreta el papel de Pitka, un niño estadounidense abandonado a las puertas de un templo hindú donde le educan como un "guru", un líder espiritual.



De vuelta en EE.UU., Pitka intenta ayudar a un equipo de hockey que regenta Alba y donde Troyer hace de entrenador.



Se trata del primer personaje cómico de Myers desde su invención de Austin Powers, saga que confirmó al humorista canadiense como uno de los más taquilleros en Hollywood.



Además, Myers es la voz del popular personaje de "Shrek", el ogro gruñón que le ha dado el éxito en el campo de la animación. En el caso de Alba, la carrera de esta actriz hispana es igual de meteórica.



Ella es parte de la franquicia de "Fantastic Four" y una de las estrellas que congregó un mayor número de seguidores a su paso durante la reciente Comic-Con, la mayor convención del mundo del cómic en San Diego (California, EE.UU).



Entre sus próximos estrenos, la californiana de padre mexicano cuenta con la comedia "Good Luck Chuck" y está completando el rodaje del filme de terror "The Eye", mientras ultima los preparativos para su nuevo trabajo junto a Robert Rodríguez, "Sin City 2".