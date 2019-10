Willie Colón: "El cantante" perdió oportunidad destacar cultura latina

El salsero Willie Colón aseguró hoy que los responsables de la película "El cantante" sobre Héctor Lavoe perdieron la oportunidad de hacer algo relevante para la comunidad hispana de Nueva York.



En su página de internet, www.williecolon.com, el músico se manifestó por primera vez sobre la película protagonizada por los esposos Jennifer López y Marc Anthony y que ha sido criticada por familiares y amigos de Lavoe, que consideran que la cinta incide demasiado en la drogadicción del "cantante de los cantantes".



Colón indicó que la película dirigida por León Ichaso solo cuenta una historia de "dos 'junkies' (drogadictos) puertorriqueños".



"El impacto de las drogas en la industria del entretenimiento no es algo nuevo: miren a Britney Spears, Lindsay Lohan y Whitney Houston hoy", añadió.



El artista, uno de los 100 latinos más influyentes según la revista People, explicó que había avisado a los productores sobre la importancia de que la película reflejara el reconocimiento que Lavoe se merece por su carisma y talento, pero afirmó: "Es dolorosamente obvio que no entendieron lo que lo hizo (a Lavoe) tan importante".



"Era la música. Su talento", y los productores de la película "no entendieron o no respetaron la verdadera importancia que tiene la música alrededor del mundo", sostuvo.



Dijo que le resulta difícil entender cómo "Marc y Jennifer, que están en el negocio de la música, no advirtieron el daño y las consecuencias de promover solo el lado negativo" de la cultura latina.