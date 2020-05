Beckham se disculpa por paparazzi

David Beckham conoció el martes a uno de sus vecinos en televisión.



Desde que se mudó a Los Angeles para jugar con el Galaxy, el astro británico del fútbol ha vivido en el mismo vecindario que Jay Leno, y en el programa de tertulia ''The Tonight Show'' ambos bromearon sobre la vida bajo el constante acecho de los medios.



Beckham se disculpó por los paparazzi que se la pasan en su barrio, pero también dijo que éstos ''han sido amables con nosotros'' en comparación con aquellos al otro lado del Atlántico.



Leno interrogó a Beckham sobre los anuncios publicitarios de Emporio Armani en los que aparece en ropa interior.



''¿Andas vestido así normalmente por la casa?'', le preguntó el presentador.



Las mujeres del público gritaron y aplaudieron al ver la fotografía en blanco y negro de Beckham semidesnudo. Sin embargo, el futbolista dijo que estuvo nervioso durante la sesión de fotos pensando en lo que diría su madre.



''Cuando las fotos salieron, ella fue la primera que me llamó y me dijo: '¿Qué estás haciendo?' Tuve que tratar de explicárselo pero no me fue muy bien'', relató.