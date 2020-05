Vuelve grupo Aventura

“Los Reyes de la bachata”, como son conocidos popularmente los integrantes del grupo Aventura, vuelven a pisar tierra nica para ofrecer a su fanaticada nicaragüense un espectáculo de primera, en el que reinará el baile.



“Mi corazoncito”, “El perdedor”, “Infieles” y “Amor de madre” son algunos de los temas que podrán disfrutar en vivo con los chicos de Aventura, que están nominados a seis premios Billboard Latinos.



La empresa ESTESA e Hispanic Marketing Directo, productora del show, son los encargados de traer a Nicaragua nuevamente a estos bachateros que están en las listas de popularidad en Latinoamérica y Estados Unidos.





Nueva Productora

Richard Mendoza, de Hispanic Marketing Directo, afirmó que éste es el primer espectáculo que la productora que dirige realiza en nuestro país. “Somos originarios de Atlanta y queremos realizar conciertos en toda Centroamérica y escogimos Nicaragua para hacer nuestra primera producción, esperamos que los nicaragüenses queden satisfechos con el show de Aventura”.





Un show de lujo

Aventura promete un concierto de alrededor de una hora y cuarenta minutos, máximo dos horas; con bailarinas y una orquesta completa en vivo.



Cabe destacar que el grupo Aventura se presentará en Nicaragua después de asistir a los premios Billboard Latino 2008.





Detalles del concierto

El telonero para este show será DJ Master, en representación del talento nica, y se espera que las puertas del local estén abiertas a partir de las 4:00 de la tarde.



La productora detalló que la seguridad del concierto será excelente, ya que se ha duplicado la cantidad de agentes de seguridad en comparación a otros show que se han hecho en Nicaragua.





Entradas gratis

El grupo Estesa estará premiando a sus usuarios con pases dobles a través de dinámicas que dará a conocer en los próximos días.



La cita es el viernes 11 de abril en Complejo Pharaoh´s Casino, a partir de las 7:00 de la noche. El valor de las entradas es de U$ 40 dólares Platinum, C$ 450 córdobas V.I.P y C$ 250 córdobas el general. Los boletos ya están a la venta en tiendas Music &More.