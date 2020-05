César Torres en concierto

Por tercera vez el dúo integrado por el cantante César Torres y el pianista Ronald Hernández realizarán una presentación, la cual se realizará este sábado 5 de abril en la Ruta Maya.



Además de interpretar baladas pop del recuerdo, incluirán temas inmortales de Los Beatles, como "Michelle" y "Yesterday", así como composiciones que estelarizaron los Bee Gees.



El dúo que se identifica en el mundo de la farándula como "César" tiene previsto

interpretar temas de The Eagles, como "Hotel California", el cual estremeció a la muchachada que estuvo el año pasado en el concierto de Maná en el Estadio Nacional, donde debutó masivamente el dúo.



Otros temas que interpretará el dúo son "The Sounds Of Silence", "Make It With You", "San Francisco", "Over You", "Mandy", "Father & Son", "Runaway", entre otras.



César confirmó que ha incluido en su repertorio temas en español como "Ciudad

Solitaria" y "Cuerpo sin alma".



El concierto está previsto a iniciarse a las nueve de la noche. La admisión será de 120 córdobas, pero a partir de las ocho de la noche se proyectará en pantalla gigante el video "The first U.S. Visit" de Los Beatles, conmemorando el 38 aniversario de la separación del cuarteto de Liverpool el 10 de abril de 1970.