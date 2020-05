En un homenaje, cuyo protagonista será el guitarrista y cantante estadounidense Jimi Marshall Hendrix, considerado uno de los más grandes guitarristas en la historia de la música; se llevará a cabo hoy jueves la puesta en escena de la banda The Persuasion’s, con lo mejor del repertorio del rock clásico.



El homenaje tiene el propósito de recordar a Hendrix, “en un mundo donde cada día nacen propuestas nuevas en cuanto al rock, y consideramos oportuno recordar las raíces de todo este fenómeno”, asegura Luis Arbizú, coordinador de dicho evento.



No sólo el arte auditivo será parte de esta celebración. También habrá pantalla gigante, donde se proyectarán videos de Hendrix y de otros grandes del rock.





The Persuasion’s

La banda que amenizará el evento lleva consigo un repertorio de talentos: Led Zepelin, Manis Joplin, Eric Clapton, y el indiscutible recorrido por la herencia musical de Hendrix. “Además tocaremos temas de Deep Purple y rolas del género jazz, de bandas como Muddy, por ejemplo”, detalló Larry Emerson, segunda voz y guitarra líder de la banda.



The Persuasion’s está conformada por David Neils --voz y armónica--, Giovanni Soto en el bajo, Giovanni Llanes en la batería, y Larry Emerson. Todos ellos se reunieron hace ya un año para conformar la banda. Comentaron que en el homenaje, además del repertorio, mostrarán a los presentes solos de guitarra y armónica.



Sin duda valdrá la pena pasar una noche disfrutando de excelente música, pues Hendrix fue y sigue siendo uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX, a pesar de que sólo contó con tres discos de estudio editados en vida: Are You Experienced? (1967), Axis: Bold As Love (1967) y Electric Ladyland (1968). Este gran talento murió en Londres, y está enterrado en su ciudad natal.





TOME NOTA:



El homenaje a Jimi Hendrix se llevará a cabo a partir de las 8 de la noche en las instalaciones de Discoteque Río, ubicada en el kilómetro 8 ½ de la Carretera Sur, en Plaza La Liga. Admisión: 60 córdobas. Promoción de cervezas 3 x 40.