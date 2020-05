Realizarán subasta de Pedro Infante

Atrás quedó la controversia entre familiares. La subasta de lápidas y adornos originales de la tumba de Pedro Infante, que por más de un año estuvo detenida por diferencias entre parientes y allegados, será el 23 de abril.



Ese día cualquier persona podrá participar de la puja que iniciará en 50.000 pesos mexicanos, (5.000 dólares aproximadamente) y que según portavoces de la casa de subastas Louis C. Morton podría llegar a entre 60.000 y 80.000 pesos (entre 6.000 y 8.000 dólares).



''Hay mucha expectativa'', dijo en rueda de prensa Vivian Gorinstein, directora de comunicaciones de la rematadora.



Los adornos, que incluyen varios floreros, lápidas inscritas, cruces y las bases, todo en granito blanco, ''traen una historia muy larga'' y allí reside parte de su valor.



Se trata de algo ''especial, por lo emotivo que eso conlleva para la gente que lo consignó y la gente que lo quiere'', indicó Gorinstein.



Las ganancias se repartirán entre la empresa subastadora (que se llevará un porcentaje no develado) y la familia, que donará una parte tampoco especificada a una ''causa benéfica''.



El abogado Alejandro Trujillo dijo que el caso judicial que detuvo la subasta ''está liberado'' luego de múltiples negociaciones con las personas que estaban en pugna, entre ellas los líderes de una emisora radial que aún toca la música de Infante y algunos de sus familiares.



Por medio de declaraciones escritas Socorro Infante, hermana del extinto cantante y actor y declarada como la única con derecho sobre la tumba, dijo que la decisión de continuar con la subasta pese a su oposición inicial y sus acusaciones de robo a los responsables de remozar el mausoleo se tomó tras confirmar que llevarla a su estado original era muy oneroso.



''Buscando la forma de llevar la tumba (mausoleo) de la familia a su lugar de origen en el Panteón Jardín hace unos meses me encontré con una realidad: no cabe la posibilidad de restaurarla ya que esto sería de un costo muy alto económicamente hablando'', señala el documento leído por Gorrinstein.



''He decidido poner en subasta el mausoleo para a su vez hacer una labor altruista que sé que mis padres y hermanos que descansan en el Panteón Jardín... estarían totalmente de acuerdo conmigo en mis decisiones. La subasta tiene como fin ayudar a una buena causa la cual daremos a conocer en su momento'', indicó la hermana del llamado ''Ídolo de México''.



En total son 26 piezas, algunas de ellas quebradas. El busto en bronce que dominaba el conjunto no formará parte de la oferta.



No hay restricciones para trasladar las piezas fuera de México, como se había anunciado anteriormente.



Una de la inscripciones que destacan reza ''Perdimos a un ser que tanto amamos acá en la tierra. Hacer Señor que por nuestras oraciones y ruegos consignamos cuanto antes un puesto para él en el cielo desde donde vele por sus familiares y su madre''.



Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y falleció el 15 de abril de 1957 al estrellarse el avión que piloteaba en Mérida, Yucatán, en uno de los acontecimientos más recordados de la historia mexicana.



Entre 1943 y 1956, grabó más de 350 canciones, desde valses y cha-cha-chás, hasta rancheras y boleros. Y actuó en unas 60 películas en las que interpretó papeles de héroe popular, que en su época fueron éxitos de taquilla y que hoy continúan transmitiéndose por televisión.



Por su actuación en la cinta ''Tizoc'' obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín y el Globo de Oro que otorga la prensa extranjera de Hollywood.



Actualmente su lápida tiene un nuevo diseño que, según Gustavo Alvite, director de programación de NRM comunicaciones o grupo Radio Mil, le hace mayor justicia a su fama.