“El infinito en la palma de la mano” es el nombre que recibe el nuevo “bebé” literario de Gioconda Belli. La autora, que considera cada una de sus obras un nuevo hijo, dice sentirse orgullosa del resultado de esta novela, no sólo por el producto sino por todo lo que ésta conlleva.



La obra fue pensada en 2005, pero que tardó un tiempo más para ejecutarse. Fue lanzada ayer por la tarde en la Librería El Parnaso. Sin embargo, será presentada al público hoy en el Parque Japón-Nicaragua a partir de las siete de la noche.





Lo desconocido de lo conocido

La escritora nicaragüense considera el escribir un libro como un proceso de descubrimiento, y esta obra en específico fue un descubrimiento inesperado.



Belli cuenta que antes de escribir la obra encontró entre varios libros antiguos uno que completaba el génesis. “Era un relato que contaba qué había pasado con Adán y Eva luego que los echaron del Jardín de El Edén”, comenta la autora de “Sofía de los Presagios”.



“Me tomé muchos riesgos al escribir esta novela, al alternar y escribir una historia imaginaria de la vida del primer hombre”, continuó. Además, sabía que tenía que aportar a esta historia algo que la gente no conociera.



Belli asegura que esta obra la obligó a revisar literatura antigua y desconocida, como versiones del Viejo Testamento de rabinos judíos denominadas midras. En ellas encontró que según los judíos la fruta prohibida no era la manzana, sino el higo. Este y otros detalles permitieron que la imaginación de la escritora tomara vuelo, hasta construir su versión de la historia de Adán y Eva en la novela.





Con pan bajo el brazo

“Ha tenido una vida fuera de mí”, asegura la escritora al referirse a esta novela que ganó el Premio 50 Aniversario Biblioteca Breve 2008, de la Editorial Seix Barral en España. Además, para ella fue un honor que parte del jurado que eligió a “El infinito en la palma de la mano”, fueran Rosa Montero y José Manuel Caballero Bonald, dos escritores a los cuales ella admira.



Este “hijo” nació con un pan bajo el brazo, pues aparte del galardón, ganó treinta mil euros con el premio.





Vista desde el infinito de Belli

Gioconda Belli dice que la novela trata temas como el bien y el mal, la muerte y la vida, y los planteamientos fundamentales de la vida humana. Además, cada personaje (Adán, Eva, Caín, Abel, sus hermanas y la serpiente) es producto del amor y la inspiración de la escritora y tienen una identidad especial, sobre todo la serpiente, pues tiene una personalidad graciosa, según la autora.



Según ella, en este libro se plantea un Dios diferente, pues se aleja un poco del Dios juzgador del Viejo Testamento. Además, ella lo llama Elojim, otro de los nombres que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al creador. Belli aduce que optó por este nombre en lugar de Yahvé, para darle cierto misticismo al personaje y por lo desconocido.



Algo que ella recalcó fue su deseo de reivindicar a Eva desde un principio. Quiso darle un motivo a sus acciones, y presenta el acto de beber de la fruta prohibida, en este caso el jugo de higo, como una acción conciente. “El mito de Adán y Eva es muy importante, porque marca la identidad de la mujer como la tentadora, la pecadora, y fue para mí un gusto, como mujer, poder reivindicarla”, expresó.



Para cerrar, recordó que no pretende decir que lo que ella cuenta en la historia es la verdad, sino que ella tomó un mito de las tantas historias de la Biblia, que son en su mayoría parábolas, y la convirtió en esta novela.